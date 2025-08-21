Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

Казалось бы, улучшать мосты внедорожников УАЗ можно бесконечно. Но завод в Ульяновске решил доказать, что даже привычные узлы могут становиться надёжнее и долговечнее, если подходить к делу системно. Недавно предприятие запустило обновлённую линию обработки картеров мостов "Спайсер" — и это уже второй шаг в цепочке модернизаций, начатых ранее с обновления цапф поворотного кулака.

Новая линия и её возможности

На механосборочном производстве УАЗ появилось современное оборудование, которое теперь отвечает за обработку картеров мостов. В результате предприятие получило сразу два преимущества: повышение качества деталей и увеличение объёмов выпуска.

"Оборудование способно выполнять около 70 циклов механической обработки за смену, что значительно увеличивает производительность", — сообщает издание IZ.RU.

Таким образом, производство перестаёт быть узким местом: завод может выпускать больше мостов без потери точности.

"Галерея" и её трансформация

Не остался без внимания и участок подсборки мостов, который сами рабочие называют "Галереей". Здесь провели глубокий анализ, составили карту потоков и выявили проблемные точки. Первым делом из цеха убрали оборудование, которое уже не использовалось, освежили освещение и обеспечили нормальную вентиляцию. Эти изменения кажутся мелочами, но именно они влияют на удобство работы и на стабильность производственного процесса.

Техника получает новое дыхание

УАЗ ограничился не только модернизацией линий. Для популярного внедорожника "Патриот" подготовили обновлённый бензиновый двигатель. Атмосферный мотор серии ZMZ PRO объёмом 2,7 литра теперь выдаёт 150 лошадиных сил и вскоре также пройдёт модернизацию.