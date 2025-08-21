Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
уаз
уаз
© wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:59

Мосты УАЗа перестают быть слабым звеном: завод нашёл способ сделать их вечными

УАЗ запустил обновлённую линию обработки мостов "Спайсер" на заводе в Ульяновске

Казалось бы, улучшать мосты внедорожников УАЗ можно бесконечно. Но завод в Ульяновске решил доказать, что даже привычные узлы могут становиться надёжнее и долговечнее, если подходить к делу системно. Недавно предприятие запустило обновлённую линию обработки картеров мостов "Спайсер" — и это уже второй шаг в цепочке модернизаций, начатых ранее с обновления цапф поворотного кулака.

Новая линия и её возможности

На механосборочном производстве УАЗ появилось современное оборудование, которое теперь отвечает за обработку картеров мостов. В результате предприятие получило сразу два преимущества: повышение качества деталей и увеличение объёмов выпуска.

"Оборудование способно выполнять около 70 циклов механической обработки за смену, что значительно увеличивает производительность", — сообщает издание IZ.RU.

Таким образом, производство перестаёт быть узким местом: завод может выпускать больше мостов без потери точности.

"Галерея" и её трансформация

Не остался без внимания и участок подсборки мостов, который сами рабочие называют "Галереей". Здесь провели глубокий анализ, составили карту потоков и выявили проблемные точки. Первым делом из цеха убрали оборудование, которое уже не использовалось, освежили освещение и обеспечили нормальную вентиляцию. Эти изменения кажутся мелочами, но именно они влияют на удобство работы и на стабильность производственного процесса.

Техника получает новое дыхание

УАЗ ограничился не только модернизацией линий. Для популярного внедорожника "Патриот" подготовили обновлённый бензиновый двигатель. Атмосферный мотор серии ZMZ PRO объёмом 2,7 литра теперь выдаёт 150 лошадиных сил и вскоре также пройдёт модернизацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Lexus представил Sport Concept на The Quail 2025: намёк на наследника LFA сегодня в 12:54

Lexus, который выглядит быстрее слухов: Sport Concept разогнал разговоры о LFR

Lexus показал новый Sport Concept, и фанаты уверены: это предвестник суперкара LFR, который может стать идейным наследником легендарной LFA.

Читать полностью » Проект электрокроссовера Belgee EX50 признан экономически нецелесообразным сегодня в 13:17

Национальный электромобиль так и не выехал на дорогу: почему заморозили проект Belgee EX50

Проект электромобиля Belgee EX50 закрыт: НИОКР завершены, но себестоимость оказалась выше мировых аналогов. Почему у «нацэлектрокара» не было шансов?

Читать полностью » Honda: уход Acura только в электромобили признан нереалистичным из-за инфраструктуры сегодня в 12:50

Гибридная интрига: Acura обещает будущее, где бензин и электричество сосуществуют

Acura отказалась от идеи полного перехода на электромобили: бренд сохранит ДВС, добавит новые гибриды и будет развивать EV по мере готовности рынка.

Читать полностью » Лада сохранила лидерство на рынке подержанных авто в России в июле 2025 года сегодня в 12:17

ВАЗ-2107 и Ford Focus снова в тренде: что ищут россияне на вторичке

В июле 2025 года рынок подержанных авто в России вырос до 567 тыс. машин. Лидирует Лада, а среди моделей снова в топе ВАЗ и Solaris.

Читать полностью » Volkswagen ввёл подписку на прибавку мощности для ID.3 в Великобритании сегодня в 11:45

Подписка на мощность: владельцам Volkswagen придётся платить даже за свои "лошади"

VW предлагает владельцам ID.3 в Великобритании подписку на дополнительные 27 л.с. за $22 в месяц. Даже страховка считает мощность, которую вы не получаете без доплаты.

Читать полностью » В Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet для российского рынка сегодня в 11:37

В Калуге запустили новый автобренд: Tenet готовит линейку на базе Chery

Холдинг АГР собрал более 2,5 тыс. автомобилей Tenet, хотя официальные продажи ещё не стартовали. С чего начнёт новый бренд?

Читать полностью » На аукционе Silverstone Festival 2025 продадут Range Rover Елизаветы II с мотором Jaguar V8 сегодня в 10:41

Уникальный Range Rover королевы Елизаветы II с наддувным V8 выходит на аукцион

На аукцион выставлен редчайший Range Rover 2006 года, лично использовавшийся королевой Елизаветой II. Уникальный суперзаряженный V8 делает его единственным в своём роде.

Читать полностью » В Китае проходят испытания нового кроссовера Nissan с безрамочными дверями сегодня в 10:17

Безрамочные двери и вираж фар: первые детали загадочной новинки Nissan

Nissan готовит новый кроссовер на платформе Dongfeng: прототипы уже на дорогах Китая, но детали о моторе и версии пока держат в секрете.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Солнечное лето продолжается: на курортах Сочи и Крыма хорошая погода до конца августа
Питомцы

Минсельхозпрод Подмосковья: в парках бесплатно привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев
Еда

Хирург: алкоголь после инсульта повышает риск смерти от повторного приступа
Культура и шоу-бизнес

В Тверской области летом 2026 года начнут съёмки сериала по пьесе Островского "Бесприданница"
Дом

Кристаллы соды эффективно удаляют жир с вытяжки — простой способ очистки
Красота и здоровье

Психиатр рассказал, как снизить тревожность всего за 15 секунд
Еда

Какие приправы использовать вместо соли — советы испанского диетолога
Наука и технологии

Ученые обнаружили древний сосуд с именем владелицы в Таджикистане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru