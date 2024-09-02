В ЮАР высказались о предложениях Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта

ЮАР поддерживает предложения Китая и Бразилии по политическому урегулированию кризиса. Соответствующее заявление сделал президент африканской республики Сирил Рамафоса во время встречи с главой КНР Си Цзиньнпином.
"ЮАР поддерживает "Консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования украинского кризиса", — заявил глава африканской страны.
Рамафоса подчеркнул, что между Пекином и ЮАР установилась высокая степень взаимного политического доверия. Он отметил, что государства связывает "глубокая традиционная дружба", а также имеют общие позиции касательно некоторых вопросов.
На данный момент президент ЮАР находится в Китае с официальным визитом, где примет участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, которые пройдет в период с 4 по 6 сентября.
Фото: flickr/Palácio do Planalto
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