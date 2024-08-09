В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России в годовщину окончания Второй мировой войны. Полиция ограничила доступ к дипмиссии, протестующие выкрикивают лозунги из проезжающих мимо автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в районе дипломатического представительства. У выхода из ближайшей станции метро заметно увеличенное присутствие полиции. Вдоль дорог выстроились полицейские автобусы, а сотрудники правопорядка контролируют ситуацию на перекрестках.

Полиция предпринимает меры по ограничению доступа транспортных средств ультраправых организаций к территории посольства. Микроавтобусы с активистами направляются по прилегающим улицам, откуда они транслируют свои лозунги через мегафоны.

Эти действия радикально настроенных групп приурочены к годовщине исторического события, которое до сих пор вызывает неоднозначные оценки в японском обществе. Ситуация находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность и порядок в районе российской дипмиссии.

Японские власти предпринимают строгие меры для контроля над акциями протеста ультраправых организаций у российского посольства в Токио. Полиция тщательно следит за уровнем шума, останавливая транспортные средства, превышающие допустимые нормы громкости. Попытки демонстрантов выразить недовольство усиленной охраной посольства быстро пресекаются.

Доступ протестующих к территории дипмиссии строго регламентирован. Их допускают группами по три человека в сопровождении усиленного полицейского конвоя. Демонстрантам разрешают выступить с противоположной стороны улицы без использования звукоусиливающей аппаратуры. Для передачи петиции в посольство допускается только один представитель под строгим надзором.

Подобные акции протеста традиционно проводятся ультраправыми организациями Японии 7 февраля (так называемый "День северных территорий") и 9 августа (годовщина вступления СССР в войну против Японии).

Напряженность в отношениях между Россией и Японией сохраняется из-за отсутствия мирного договора после Второй мировой войны. Несмотря на попытки урегулирования вопроса, включая Совместную декларацию 1956 года, стороны не пришли к окончательному соглашению по территориальному вопросу. США также оказали влияние на ход переговоров, связав их с вопросом возвращения Окинавы под японский контроль.

Россия настаивает на том, что спорные острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и их принадлежность РФ не подлежит сомнению.

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