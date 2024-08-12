У тренера сборной Узбекистана по боксу на Олимпиаде остановилось сердце

У главного тренера национальной сборной Узбекистана по боксу Тулкина Киличева во время Олимпийских игр-2024 в Париже произошла остановка сердца.

Мужчина плохо себя почувствовал во время того, когда все радовались и отмечали золотую медаль боксера Хасанбоя Дусматова, сообщает РИА Новости Спорт.

Повезло, что рядом оказались неравнодушные люди. Специалисты сборной Великобритании по боксу провели сердечно-легочную реанимацию и применили дефибриллятор. В настоящее время тренер чувствует себя хорошо, его состояние стабилизировалось.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа.

Фото: commons. wikimedia.org/Lionel Allorge (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).