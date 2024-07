Агентство Блумберг сообщает о растущем давлении и сомнениях вокруг сделки по поставкам атомных ударных подводных лодок из США в рамках военного партнерства AUKUS между Великобританией, США и Австралией.

Спустя три года после анонсирования, пакт о подводных лодках и технологическом сотрудничестве оказался под вопросом.

Эксперты отмечают, что для достижения успеха AUKUS необходимо продемонстрировать конкретные результаты до конца текущего года. США стремятся наращивать производство атомных подлодок с беспрецедентной скоростью, пытаясь компенсировать десятилетия сокращения производства после окончания холодной войны.

Однако, согласно правительственному отчету, даже при достижении запланированных показателей в США может возникнуть дефицит ударных подлодок при начале поставок в Австралию. Некоторые эксперты скептически оценивают перспективы появления подлодок у австралийцев в ближайшие 10 лет.

В Великобритании, имеющей опыт работы с американскими технологиями атомных подводных лодок с 1950-х годов, чиновники выражают обеспокоенность способностью Австралии своевременно развить необходимую промышленную базу для поддержки судов.

Помимо вопросов с подводными лодками, обмен технологиями в рамках партнерства также сталкивается с трудностями из-за строгих правил США о передаче конфиденциальной военной информации другим странам. Несмотря на предпринимаемые усилия по устранению этих барьеров, процесс продвигается медленно.

Напомним, что партнерство AUKUS было создано 15 сентября 2021 года. Австралия планирует построить минимум восемь атомных подводных лодок с помощью американских технологий, с началом боевого дежурства первых единиц в 2036 году.

Создание и потенциальное расширение AUKUS вызывает особое недовольство Пекина. МИД КНР неоднократно заявлял, что участие стран региона в блоковой конфронтации противоречит современным тенденциям развития международных отношений.

