В администрации президента России не предусмотрены встречи с японским парламентарием Мунэо Судзуки, прибывшим в страну с официальным визитом.

Об этом проинформировал представитель главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя поездку депутата Судзуки в Москву, призвал соотечественников воздержаться от посещения России. Он также подтвердил, что Япония намерена придерживаться своего курса в отношении РФ, связанного с украинским конфликтом, включая сохранение санкционного режима.

Член верхней палаты парламента Мунэо Судзуки отправился в российскую столицу в воскресенье. Его пребывание в стране продлится до конца июля. В программе визита запланированы переговоры с сотрудниками внешнеполитического ведомства и Федерального агентства по рыболовству.

Судзуки известен как опытный политический деятель с более чем четырьмя десятилетиями стажа. В японских политических кругах он славится своим стремлением к заключению мирного соглашения и укреплению двусторонних связей с Россией. Судзуки часто выступал советником покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором наблюдалась активизация межгосударственных контактов.

Осенью прошедшего года вокруг его поездки в Россию разразился скандал, вызвавший резко негативную реакцию официальных лиц Японии. В результате инцидента Судзуки был вынужден покинуть ряды Партии обновления Японии, членом которой он являлся на тот момент.

Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)