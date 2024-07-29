В администрации президента России не предусмотрены встречи с японским парламентарием Мунэо Судзуки, прибывшим в страну с официальным визитом.
Об этом проинформировал представитель главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя поездку депутата Судзуки в Москву, призвал соотечественников воздержаться от посещения России. Он также подтвердил, что Япония намерена придерживаться своего курса в отношении РФ, связанного с украинским конфликтом, включая сохранение санкционного режима.
Член верхней палаты парламента Мунэо Судзуки отправился в российскую столицу в воскресенье. Его пребывание в стране продлится до конца июля. В программе визита запланированы переговоры с сотрудниками внешнеполитического ведомства и Федерального агентства по рыболовству.
Судзуки известен как опытный политический деятель с более чем четырьмя десятилетиями стажа. В японских политических кругах он славится своим стремлением к заключению мирного соглашения и укреплению двусторонних связей с Россией. Судзуки часто выступал советником покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором наблюдалась активизация межгосударственных контактов.
Осенью прошедшего года вокруг его поездки в Россию разразился скандал, вызвавший резко негативную реакцию официальных лиц Японии. В результате инцидента Судзуки был вынужден покинуть ряды Партии обновления Японии, членом которой он являлся на тот момент.
Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В США с опаской относятся к требованию нейтралитета Украины
Правительство США под руководством Джо Байдена по-прежнему с осторожностью воспринимает предложение России о нейтральном статусе Украины, как сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
Жители Голанских высот старались не дать Биньямину Нетаньяху въехать в город
На Голанских высотах местные жители предприняли попытку воспрепятствовать визиту израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в город Мадждаль-Шамс, где накануне в результате атаки погибло 12 человек. Об этом в понедельник сообщило сирийское государственное телевидение.
502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков
В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.