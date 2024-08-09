Представитель Кабмина Украины воздержался от ответа на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Берлином вопрос использования немецких БМП на территории России

Правительство Германии заявило, что не располагает собственной информацией о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкой техники в ходе нападения на Курскую область. Однако, они внимательно следят за развитием событий и готовы предоставить любую необходимую информацию.
Представитель кабмина не ответила на вопрос о том, обсуждал ли Киев с Берлином вопрос использования немецких БМП на территории России.
"Мы приняли к сведению противоречивые сообщения по этому поводу. Федеральное правительство не располагает собственной информацией по данному вопросу. Правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией."
"Заявленная цель правительства ФРГ — поддержать Украину в ее оборонительной борьбе." — представитель ведомства.
Газета Bild сообщила, что ВСУ в Курской области использовали как минимум три немецкие БМП Marder. Военный эксперт Карло Масала высказал мнение, что Украина применила немецкие БМП Marder на территории РФ без консультации с Германией.
Фото:Wikimedia Commons/ Own work, Боевая машина, ( Attribution-Share Alike 4.0.)
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