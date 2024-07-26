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У Мексиканского побережья зарегистрировано землетрясение
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У Мексиканского побережья зарегистрировано землетрясение

В акватории, прилегающей к мексиканскому побережью, зарегистрирована сейсмическая активность средней интенсивности. Согласно данным, опубликованным на официальном портале национальной сейсмологической службы Мексики (SSN), подземные толчки достигли магнитуды 5,4 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения локализован в значительном удалении от густонаселенных районов. Сейсмические колебания были зафиксированы приборами в утренние часы по местному времени, что соответствует вечернему периоду по московскому часовому поясу. Геопространственные координаты указывают на то, что эпицентр находился в 384 километрах севернее урбанизированной зоны Сьюдад-Акунья, расположенной в штате Коауила.

Специалисты определили, что гипоцентр землетрясения располагался на сравнительно небольшой глубине - всего 10 километров от поверхности земной коры. Такое неглубокое залегание очага потенциально может усиливать воздействие сейсмических волн на поверхностные структуры.

На момент публикации информации не поступало сообщений о пострадавших или разрушениях, вызванных данным природным явлением. Тем не менее, учитывая силу подземных толчков, местные власти и службы экстренного реагирования, вероятно, продолжают мониторинг ситуации для оперативного выявления возможных последствий землетрясения.

Жителям прибрежных районов и близлежащих территорий рекомендуется сохранять бдительность и следовать инструкциям местных органов по чрезвычайным ситуациям в случае поступления дополнительных предупреждений или рекомендаций.

Фото: commons.wikimedia.orgЭданс(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)

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