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Доброволец из Тюмени обязан вернуть деньги за военный контракт
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  • Опубликована сегодня в 10:12

Тюменца обязали вернуть выплату за недействительный контракт с Минобороны

Доброволец из Тюмени обязан вернуть деньги за военный контракт

Доброволец подписал контракт 15 марта этого года, и в тот же день Управление соцзащиты населения города Ноябрьска назначило ему пособие в размере 600 тысяч рублей. Однако мужчина не смог принять участие в спецоперации по состоянию психического здоровья.

19 марта контракт был аннулирован, так как мужчина находился на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере. Для возврата средств Управление соцзащиты подало иск в Сорокинский районный суд. К настоящему времени мужчина вернул только 2,1 тысячи рублей.
Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с жителя Тюменской области оставшуюся сумму, сообщила пресс-служба судебной системы региона.


Ранее другой участник спецоперации из Ростовской области, Валерий Попов, потерявший зрение после боев за Артемовск, сообщил о невыплате обещанных трех миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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