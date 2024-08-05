Тюменца обязали вернуть выплату за недействительный контракт с Минобороны

Доброволец подписал контракт 15 марта этого года, и в тот же день Управление соцзащиты населения города Ноябрьска назначило ему пособие в размере 600 тысяч рублей. Однако мужчина не смог принять участие в спецоперации по состоянию психического здоровья.
19 марта контракт был аннулирован, так как мужчина находился на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере. Для возврата средств Управление соцзащиты подало иск в Сорокинский районный суд. К настоящему времени мужчина вернул только 2,1 тысячи рублей.
Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с жителя Тюменской области оставшуюся сумму, сообщила пресс-служба судебной системы региона.
Ранее другой участник спецоперации из Ростовской области, Валерий Попов, потерявший зрение после боев за Артемовск, сообщил о невыплате обещанных трех миллионов рублей.
Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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