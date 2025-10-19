Тюменская область зовёт врачей: зарплаты выросли, а жильё дают почти даром
Осень приносит не только дождь, но и простуды. Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как компенсировать недостаток солнца, укрепить иммунитет и не поддаться сезонной апатии.Читать полностью » сегодня в 5:16
Эндокринолог Мария Калошина рассказала, почему организму жизненно необходимы омега-3 жирные кислоты, в каких продуктах они содержатся и как правильно их получать.Читать полностью » сегодня в 4:53
Учёные из Тайваня выяснили, что сидячая работа увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 34%. Почему короткие тренировки не спасают и как защитить здоровье — в статье.Читать полностью » сегодня в 4:31
Попытки "отоспаться" в выходные не приносят пользы и только сбивают биоритмы. Врач объяснила, почему хронический недосып опасен и как наладить здоровый сон.Читать полностью » сегодня в 4:14
Осенняя хандра или депрессия? Психиатры рассказали, как распознать сезонное расстройство, почему оно связано с нехваткой света и как вернуть себе энергию.Читать полностью » сегодня в 3:49
Клавиатура — рассадник бактерий, вирусов и грибков. Инфекционист Марият Мухина рассказала, почему даже личный компьютер может стать источником заражения и как защититься.Читать полностью » сегодня в 3:31
Ношение чужой обуви может закончиться грибком ногтей и кожи. Дерматолог объяснила, как происходит заражение и какие меры помогут сохранить здоровье стоп.Читать полностью » сегодня в 3:17
Печень способна восстанавливаться, если вовремя отказаться от алкоголя. Врач рассказала, какие шаги помогут очистить организм и вернуть здоровье естественным способом.Читать полностью »