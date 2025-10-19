Тюменская область зовёт врачей: зарплаты выросли, а жильё дают почти даром

В Тюменской области продолжают активно развивать систему здравоохранения и социальной поддержки, что отражается и на рынке труда. По данным региональных служб занятости, сегодня в регионе открыто более 24,3 тысячи вакансий, из которых свыше 1,3 тысячи - в сфере здравоохранения и социальных услуг. Это говорит о высоком спросе на медицинских работников и расширении кадрового потенциала системы.

Кого ищут медицинские учреждения региона

Наиболее востребованными остаются специалисты первичного звена, которые работают напрямую с населением.

Участковые терапевты - 17 вакансий с зарплатой до 116,7 тыс. рублей .

Участковые медицинские сёстры - 9 вакансий с доходом до 48,2 тыс. рублей .

Фельдшеры - 75 открытых позиций с заработком около 55,5 тыс. рублей.

Кроме того, в Тюмени и муниципальных районах требуются:

5 врачей-стоматологов-терапевтов с оплатой труда до 98 тыс. рублей ;

3 врача клинической лабораторной диагностики - с доходом до 93,1 тыс. рублей.

Медицинские учреждения региона также заинтересованы в педиатрах, акушерах-гинекологах, анестезиологах-реаниматологах и специалистах скорой помощи.

Условия работы и меры поддержки

Для привлечения кадров в сферу здравоохранения региональные власти предлагают широкий спектр социальных программ. Среди них:

Единовременные выплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в Тюменскую область;

Возможность участия в федеральной программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" , которые предусматривают компенсации при переезде в сельскую местность;

Предоставление служебного жилья и льготных ипотечных программ;

Возможность повышения квалификации и участия в программах профессиональной переподготовки.

Почему региону нужны медики

Рост числа вакансий в медицинской сфере связан не только с естественной потребностью в кадрах, но и с масштабным обновлением инфраструктуры. В последние годы в Тюменской области активно строятся новые поликлиники, ФАПы и центры первичной медико-санитарной помощи.

Особое внимание уделяется развитию сельского здравоохранения - в малых населённых пунктах появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, а также внедряются мобильные комплексы диагностики и профилактики.

"Регион последовательно укрепляет кадровый потенциал, обеспечивая врачей современным оборудованием и достойными условиями труда", — отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать возможность участия в госпрограммах поддержки.

Последствие: Потеря финансовых льгот и бонусов.

Альтернатива: Изучить условия программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Ошибка: Искать работу только в крупных городах.

Последствие: Высокая конкуренция и дефицит жилья.

Альтернатива: Рассмотреть вакансии в малых населённых пунктах — там часто выше зарплата и доступны дополнительные выплаты.

Как откликнуться на вакансию

Соискателям достаточно обратиться в региональную службу занятости или на портал trudvsem.ru, где размещены все актуальные вакансии. Также медработники могут напрямую связаться с кадровыми отделами медицинских учреждений Тюмени и районов области.

В регионе действует система сопровождения специалистов: новым сотрудникам помогают с трудоустройством, жильём и адаптацией.