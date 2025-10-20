Ставка вниз — спрос вверх: почему тюменцы вдруг бросились за новостройками

В Тюмени заметно вырос интерес к новостройкам. По данным аналитиков сервиса "Яндекс Недвижимость", в третьем квартале 2025 года количество нераспроданных квартир сократилось на 4,1%. При этом в годовом выражении показатель всё же вырос на 6,3%.

Продажи и площади

За июль-сентябрь в городе было заключено около 4,2 тысячи сделок на общую площадь свыше 208 тысяч квадратных метров. Это говорит о том, что рынок постепенно оживает после периода относительного спада.

"В третьем квартале 2025 года в Тюмени было заключено порядка 4,2 тысяч сделок общей площадью более 208 тысяч квадратных метров. Объем нераспроданных квартир сократился на 4,1% за квартал, но в годовом выражении вырос на 6,3%", — отмечают аналитики сервиса.

Почему вырос спрос

Эксперты связывают оживление рынка с изменением макроэкономической ситуации. По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора сервиса "Яндекс Недвижимость", снижение ключевой ставки в третьем квартале дважды подряд стало мощным стимулом для покупателей.

"В третьем квартале ключевая ставка снижалась дважды, что стало важным фактором роста активности покупателей. Дополнительно на динамику влияют специальные предложения застройщиков, а совокупность этих условий обеспечила синхронный рост сделок во всех крупнейших городах страны", — пояснил Белокуров.

Что это значит для рынка

Снижение числа нераспроданных квартир может стать сигналом стабилизации рынка и постепенного перехода к более сбалансированному спросу. Если тенденция сохранится, цены на жильё в новостройках могут вырасти, но не скачкообразно, а умеренно — вслед за улучшением условий кредитования.