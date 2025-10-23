Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Московский рынок и дешёвые продукты
Олег Белов Опубликована вчера в 22:59

Здесь торгуются не только за цену, но и за душу: рынки Тюмени, которые живут вопреки всему

Тюменские рынки сохраняют популярность в эпоху ТЦ — обзор URA.RU

В эпоху торговых центров Тюмень остаётся редким примером города, где традиционные рынки не теряют популярности. Здесь всё по-старому — можно торговаться, узнавать новости у продавцов и покупать свежие продукты от местных фермеров. URA. RU рассказывает, какие тюменские рынки стоит посетить, чем они примечательны и кому принадлежат.

"Михайловский" рынок — престиж и фермерские деликатесы

Расположенный на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова, "Михайловский" рынок давно считается самым дорогим в городе. Именно здесь когда-то продавали черешню по 8 000 рублей за килограмм и конфеты по 5 000.
Ассортимент впечатляет: мясо, молочная продукция, мёд, фермерские яйца, свежий хлеб и сезонные продукты. Торговая точка открылась в 2012 году и недавно пережила пожар в зоне фуд-корта.

Кому принадлежит: входит в холдинг "Дина", которым владеет предприниматель Иван Михайлов.

"Северный" рынок — центр Заречной части

Находится на улице Дружбы и представляет собой трёхэтажное здание: на первом — продукты, на втором — одежда и товары для дома, третий занят техническими помещениями.
Открылся рынок в 2003 году и также принадлежит холдингу "Дина".

"Центральный" рынок — сердце Тюмени

Один из старейших рынков города, расположенный на площади Единства и Согласия. Его знают все поколения тюменцев.
На первом этаже — мясо, рыба, овощи; на втором — бытовые услуги: парикмахеры, ремонт ювелирных изделий и обуви.

Кому принадлежит: 100% акций принадлежат администрации города Тюмени через АО "Рынок".

"Алебашевский базар" — новый формат

Открылся в 2020 году и быстро стал популярным среди горожан. На первом этаже — фермерские продукты, мясные деликатесы, рыба, сыры, фрукты, орехи и сладости, на втором — уютный фуд-корт.
Продавцы — в основном местные фермеры.

Кому принадлежит: объект делят две компании — ООО "СтройИнвестТехнология" (здание и участок) и ООО "Алебашево" (товарный знак). Обе структуры связаны с Игорем Самкаевым, почётным консулом Республики Корея в Тюменской области.

"Мальвинка" — уют и традиции

Работает с 1999 года в районе Дома обороны. Здесь можно купить овощи, молочные продукты, бакалею и готовую еду. Особой популярностью пользуются мясной и кондитерский отделы.
Основная аудитория — постоянные покупатели, чаще всего пенсионеры.

Кому принадлежит: ООО "Торговый центр "Мальвинка"". 50% акций принадлежат предпринимателю Халиду Торолову, ещё восемь человек владеют малыми долями.

"Ватутинский" рынок — место для своих

Старейший рынок заречной части Тюмени, появившийся ещё в 1990-е. Здесь можно найти всё: от продуктов до одежды и бытовой химии.
Посетителей привлекают доступные цены и возможность поторговаться - продавцы часто делают скидки "своим". В 2024 году рынок получил жалобы: в здании отсутствовал туалет, и посетителей направляли в уличный, расположенный в 400 метрах.

Кому принадлежит: числится за индивидуальным предпринимателем, имя которого не раскрывается.

