Здесь торгуются не только за цену, но и за душу: рынки Тюмени, которые живут вопреки всему
В эпоху торговых центров Тюмень остаётся редким примером города, где традиционные рынки не теряют популярности. Здесь всё по-старому — можно торговаться, узнавать новости у продавцов и покупать свежие продукты от местных фермеров. URA. RU рассказывает, какие тюменские рынки стоит посетить, чем они примечательны и кому принадлежат.
"Михайловский" рынок — престиж и фермерские деликатесы
Расположенный на пересечении улиц Федюнинского и Пермякова, "Михайловский" рынок давно считается самым дорогим в городе. Именно здесь когда-то продавали черешню по 8 000 рублей за килограмм и конфеты по 5 000.
Ассортимент впечатляет: мясо, молочная продукция, мёд, фермерские яйца, свежий хлеб и сезонные продукты. Торговая точка открылась в 2012 году и недавно пережила пожар в зоне фуд-корта.
Кому принадлежит: входит в холдинг "Дина", которым владеет предприниматель Иван Михайлов.
"Северный" рынок — центр Заречной части
Находится на улице Дружбы и представляет собой трёхэтажное здание: на первом — продукты, на втором — одежда и товары для дома, третий занят техническими помещениями.
Открылся рынок в 2003 году и также принадлежит холдингу "Дина".
"Центральный" рынок — сердце Тюмени
Один из старейших рынков города, расположенный на площади Единства и Согласия. Его знают все поколения тюменцев.
На первом этаже — мясо, рыба, овощи; на втором — бытовые услуги: парикмахеры, ремонт ювелирных изделий и обуви.
Кому принадлежит: 100% акций принадлежат администрации города Тюмени через АО "Рынок".
"Алебашевский базар" — новый формат
Открылся в 2020 году и быстро стал популярным среди горожан. На первом этаже — фермерские продукты, мясные деликатесы, рыба, сыры, фрукты, орехи и сладости, на втором — уютный фуд-корт.
Продавцы — в основном местные фермеры.
Кому принадлежит: объект делят две компании — ООО "СтройИнвестТехнология" (здание и участок) и ООО "Алебашево" (товарный знак). Обе структуры связаны с Игорем Самкаевым, почётным консулом Республики Корея в Тюменской области.
"Мальвинка" — уют и традиции
Работает с 1999 года в районе Дома обороны. Здесь можно купить овощи, молочные продукты, бакалею и готовую еду. Особой популярностью пользуются мясной и кондитерский отделы.
Основная аудитория — постоянные покупатели, чаще всего пенсионеры.
Кому принадлежит: ООО "Торговый центр "Мальвинка"". 50% акций принадлежат предпринимателю Халиду Торолову, ещё восемь человек владеют малыми долями.
"Ватутинский" рынок — место для своих
Старейший рынок заречной части Тюмени, появившийся ещё в 1990-е. Здесь можно найти всё: от продуктов до одежды и бытовой химии.
Посетителей привлекают доступные цены и возможность поторговаться - продавцы часто делают скидки "своим". В 2024 году рынок получил жалобы: в здании отсутствовал туалет, и посетителей направляли в уличный, расположенный в 400 метрах.
Кому принадлежит: числится за индивидуальным предпринимателем, имя которого не раскрывается.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru