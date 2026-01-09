Владельцы квартир в Тюмени сдаются: средний торг при продаже достигает почти 7%

Продажа квартиры в Тюмени в конце 2025 года перестала быть быстрым процессом и все чаще требует от собственников гибкости в цене. Покупатели внимательно выбирают локации и активно торгуются, а сроки экспозиции жилья заметно растягиваются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический отчет компании "Этажи" по рынку недвижимости города.

Сроки продажи и готовность к торгу

Согласно данным аналитиков, владельцам квартир в Тюмени в среднем требуется более четырех месяцев, чтобы найти покупателя. Медианный срок экспозиции проданных в ноябре 2025 года объектов составил 4,53 месяца, что отражает сдержанную активность спроса на вторичном рынке.

При этом собственники все чаще идут на уступки по цене. В отчете отмечается, что средний предпродажный торг достиг 6,97% от заявленной стоимости.

"Средний предпродажный торг составил 6,97%. Медианный срок экспозиции проданных в прошедшем месяце квартир — 4,53 месяца", — говорится в отчете, который цитирует РИА Новости.

Это указывает на необходимость корректировки ожиданий продавцов в текущих рыночных условиях.

Где покупают активнее всего

Несмотря на общее замедление сделок, интерес покупателей распределяется неравномерно. Наибольший спрос в ноябре пришелся на центральные и прилегающие районы Тюмени, где традиционно сосредоточена развитая инфраструктура и транспортная доступность.

В числе самых востребованных локаций аналитики называют Центр, КПД, Плеханово и Дом Обороны. Именно в этих районах чаще всего проходили показы и заключались сделки. Эксперты отмечают, что даже при общем снижении активности именно удачное расположение остается ключевым фактором ликвидности жилья.

Цены предложения и реальных сделок

Средняя цена предложения по городу в ноябре 2025 года составила 123 560 рублей за квадратный метр. По сравнению с октябрем показатель вырос на 0,27%, или на 333 рубля за "квадрат". Однако рост заявленных цен не означает аналогичное удорожание реальных сделок.

Фактическая стоимость продаж оказалась заметно ниже. Средняя цена квадратного метра в заключенных сделках составила 115 807 рублей, что отражает влияние торга и осторожность покупателей. Этот разрыв между ценой предложения и сделок остается характерной чертой рынка.

Сокращение объема предложения

Одновременно с ростом сроков экспозиции объем предложения на рынке сократился. По данным отчета, в ноябре в Тюмени было выставлено на продажу 12 262 квартиры, что на 378 объектов меньше, чем месяцем ранее.

Эксперты связывают это как с вымыванием наиболее ликвидных вариантов, так и с решением части собственников отложить продажу в ожидании более благоприятной конъюнктуры. В результате рынок становится более избирательным как для продавцов, так и для покупателей.