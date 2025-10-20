Тюменские квартиры разобрали под ёлку: регион ворвался в топ туристических направлений

Тюменская область вошла в топ-15 популярных регионов России по количеству бронирований квартир на новогодние праздники. Как сообщили аналитики сервиса "Авито", средняя стоимость проживания здесь составит около 4 300 рублей за ночь.

Цены и предпочтения туристов

Согласно данным исследования, путешественники чаще всего арендуют квартиры на период до пяти дней. Это говорит о том, что многие предпочитают короткие поездки на праздники — чтобы сменить обстановку, но не уезжать надолго.

"Топ-15 направлений для отпуска среди россиян на Новый год по числу забронированных посуточных квартир. Тюменская область: 12-е место. Средняя стоимость за ночь — 4 300 рублей", — уточнили аналитики "Авито".

Позиции в рейтинге

В рейтинге Тюмень обошла Свердловскую область, которая замыкает список лидеров. Первое место по-прежнему удерживает Краснодарский край - традиционно самый востребованный регион для новогоднего отдыха.

Почему выбирают Тюмень

Эксперты отмечают, что Тюмень всё чаще рассматривают как направление для внутреннего туризма благодаря термальным источникам, удобной транспортной доступности и развивающейся гостиничной инфраструктуре. При этом цены здесь остаются умеренными по сравнению с южными регионами, что делает область привлекательной для семейных поездок.