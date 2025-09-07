Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Константин Цзю
Константин Цзю
© commons.wikimedia.org by Uncle Mong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:19

Почему поединок легенд может так и остаться фантазией

Костя Цзю заявил, что бой Тайсона и Мейвезера не представляет интереса

Новость о возможном выставочном поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером уже вызвала бурные обсуждения в спортивной среде. Однако не все боксёры и эксперты воспринимают её всерьёз. Свое мнение высказал и бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю.

"Бредовая идея"

Российский экс-боксёр резко раскритиковал саму возможность подобного боя, подчеркнув, что шансы на его проведение крайне малы.

"Тоже видели этот бред? Как это можно в принципе проводить? Прекрасно понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные, никто не разрешит подобное сделать", — заявил Цзю.

Отсутствие интереса

По словам спортсмена, идея поединка выглядит несерьёзной и не заслуживает внимания. Он отметил, что подобные "шоу-бои" не добавляют зрелищности боксу и вызывают лишь равнодушие у профессионалов.

"Честно говоря, совсем не интересен такой бой, не назвал бы это зрелищем. Всё это как-то несерьёзно. Не сторонник подобных противостояний", — подчеркнул Цзю.

Итог

Пока официальных подтверждений поединка нет, а в экспертном сообществе его перспективы вызывают сомнения. Для многих боксёров подобные шоу выглядят скорее коммерческим проектом, чем настоящим спортивным событием.

