Тысячу лет искали клад, а нашли пустой саркофаг: но история Грузии от этого только ожила

В горах северо-восточной Турции археологи сделали открытие, которое перевернуло представления об истории Кавказа. Под руинами церкви Петра и Павла в крепости Гевхерник они нашли гробницу легендарного грузинского царя Ашота Великого. Это событие стало финалом тысячелетнего поиска и вернуло в историю имя правителя, объединившего целый регион.

"Мы научно подтвердили существование гробницы царя Ашота", — сказал руководитель раскопок доктор Осман Айтекин.

"Хотя человеческих останков не сохранилось, форма гробницы, её расположение и исторические источники не оставляют сомнений — здесь покоился великий грузинский царь", — добавил он.

Кто был Ашот Великий

Ашот I, или Ашот Курапалат, правил в IX веке. Его имя стало символом возрождения Грузии после веков нашествий. Он объединил разрозненные княжества, укрепил границы и восстановил христианские святыни. За мудрое правление император Византии пожаловал ему титул Куропалата.

Ашот был не просто воином, но и стратегом. Он сумел сохранить независимость региона, лавируя между сильными соседями — Византией, Халифатом и Арменией. Его убийство около 826 года стало трагедией, а место захоронения превратилось в загадку, волновавшую историков более тысячи лет.

Как нашли гробницу

В 2025 году исследователи из Университета Ван Юзюнджу Йыл начали раскопки под апсидой древней церкви. Под слоем камней археологи обнаружили двухметровую каменную гробницу, запечатанную со Средневековья. Её размеры и форма полностью совпадали с описаниями из летописей.

"Это не домыслы. Размеры, структура и письменные источники — всё сходится", — пояснил Айтекин.

Сравнение

Объект Эпоха Особенности Состояние Гробница Ашота Великого IX век Каменная арочная конструкция Отлично сохранилась Усыпальница Багратидов в Кутаиси X век Мрамор и роспись Частично разрушена Церковь Петра и Павла, Гевхерник Средневековье Крепостная архитектура В руинах

Советы шаг за шагом

При посещении крепости Гевхерник стоит надеть удобную обувь — тропы крутые и каменистые. Лучше приезжать утром, пока горы не окутал туман. Возьмите с собой фотоаппарат — панорамы Артвина завораживают. На месте можно воспользоваться услугами гида, который расскажет о роли крепости в истории Османской империи. В музеях региона хранятся найденные артефакты — монеты, ядра и фрагменты керамики, иллюстрирующие торговые связи и военные кампании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать в Гевхерник без подготовки.

Последствие: можно пропустить ключевые объекты или не заметить детали, важные для понимания эпохи.

Альтернатива: заранее изучить карту крепости и планировать маршрут.

Ошибка: игнорировать рекомендации по безопасности.

Последствие: высок риск поскользнуться или попасть под камнепад.

Альтернатива: использовать туристическую экипировку и придерживаться маршрутов, отмеченных на схемах.

Ошибка: думать, что археология — это только про старые камни.

Последствие: упустить связь между историей и современностью.

Альтернатива: рассматривать археологию как науку, соединяющую прошлое с будущим.

А что если…

А что если в гробнице когда-то действительно находились царские регалии, а их просто вывезли при очередном нашествии? Тогда Гевхерник может стать новым центром археологических поисков. Современные технологии — сканирование почвы, анализ микрочастиц и радиоуглеродное датирование — способны пролить свет даже на такие древние тайны.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы Туристический потенциал Привлечение путешественников и инвестиций Риск повреждения артефактов Историческая значимость Расширение знаний о династии Багратидов Необходимость консервации Научные исследования Возможность новых открытий Требуются большие финансовые вложения

FAQ

Как добраться до крепости Гевхерник?

Из города Артвина до крепости можно доехать на автомобиле или экскурсионном автобусе.

Что посмотреть рядом?

Помимо крепости, стоит посетить горные монастыри, старинные грузинские храмы и долину Чорох.

Когда лучше ехать?

Лучшее время — с мая по сентябрь, когда дороги открыты и погода стабильна.

Мифы и правда

Миф: гробницу нашли случайно.

Правда: раскопки велись по точному плану, основанному на византийских и грузинских хрониках.

Миф: внутри были сокровища.

Правда: ни драгоценностей, ни костей не сохранилось — гробницу, вероятно, вскрыли ещё в древности.

Миф: крепость Гевхерник была лишь военным объектом.

Правда: она включала жилые кварталы, кухни и цистерны, то есть представляла собой целый город.

Исторический контекст

Гевхерник занимал стратегическое положение на перекрёстке торговых путей. Здесь пересекались интересы Византии, Грузии и Османской империи. В XVI веке крепость вошла в состав Османского государства и была восстановлена султаном Сулейманом Великолепным, получив поэтичное имя — "Жемчужина".

Крепость служила не только военной базой, но и символом культурного обмена. Монеты, керамика и ядра, найденные археологами, показывают, как здесь соседствовали торговля и война.

"Это доказательство технического мастерства и амбиций наших предков", — отметил инженер-геолог Тургай Беяз.

Сегодня руины крепости стали музеем под открытым небом. Они напоминают, как тесно переплелись судьбы народов Кавказа и Малой Азии.

Три интересных факта