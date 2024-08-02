В Турции заблокировали доступ к Instagram*

На данный момент граждане Турции не могут пользоваться американской социальной сетью для публикации фотографий и коротких видеозаписей Instagram* в связи с её блокировкой. Об этом информирует РИА Новости.

Сотрудник информационного агентства сообщил, что Совет по информационным технологиям и связи принял решение заблокировать социальную сеть и приложение американского происхождения Instagram*, принадлежащее компании Meta.

Чем была вызвана блокировка и сколько по времени она продлится, ещё неизвестно. Отмечается, что пользователи не могут в неё зайти с сегодняшнего утра ни со смартфонов, ни с помощью компьютера.

Известно, что исследователь, академик, член Партии справедливости и развития и глава отдела средств массовой информации и коммуникаций при президенте Турции Фахреттин Алтун на днях осудил социальную сеть за то, что она усиленно затрудняет действия в приложении тех людей, которые размещают посты с соболезнованиями после гибели одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хании. Турецкий политический деятель считает, что препятствующие пользователям действия Instagram* можно считать проявлением цензуры. Фахреттин Алтун уверил, что защитит свободу мысли и слова и примет определённые меры против социальной платформы, которая уже много раз демонстрировала, что подчиняется "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Фото: Flickr / allen Watkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)