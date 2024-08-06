Турция пытается согласовать дату и повестку визита Путина

На данный момент полным ходом идёт процедура согласования дня и повестки приезда главы Российской Федерации Владимира Путина в Турецкую Республику. В столице Турции и одновременно втором по величине городе государства после Стамбула надеются в ближайшее время принять российского президента. Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Известно, что поездка Владимира Путина в Турецкую Республику уже довольно продолжительное время находится в стадии подготовки. Как сообщается, из всех оставшихся задач осталось определить день, вопросов на повестке достаточно большое количество, информировал не так давно пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Источник из Турции сообщил российскому информационному агентству о том, что его государство выражает надежду, что поездка Владимира Путина в государство в Западной Азии и в Южной Европе состоится в ближайшее время. На сегодняшний день данный вопрос находится в стадии подготовки. Необходимо согласовать день и повестки переговоров для президента Российской Федерации и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

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