Турецкая Республика частично принимает участие в санкционных мерах Соединённых Штатов Америки, которые направлены против Российской Федерации. Натиск со стороны членов Демократической партии Штатов на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заставляет столицу Турции играть наперекор времени. Об этом информировал агентство РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Соединённые Штаты Америки пригрозили Турецкой Республике последствиями, если та не создаст ограничения на экспорт в РФ некоторой продукции США. Как ранее проинформировал британскую и международную деловую газету Financial Times помощник главы Минторга Мэттью Аксельрод, Штатам необходимо, чтобы это государство в Западной Азии и в Южной Европе поспособствовало прекращению потока технологий США в РФ. Турецкий дипломатический источник не так давно уверял РИА Новости, что его страна не принимает участие в процессе обхода государств Запада, направленных против Российской Федерации.

Энгин Озер уверяет, что наступил момент, когда столица Турции и второй по численности населения город страны после Стамбула, неполностью, но уже принимает участие в санкциях, направленных против РФ. Одна из основных санкционных мер, которую ввела Анкара, состоит в том, что государственные коммерческие кредитно-финансовые организации Турецкой Республики в большей степени остановили финансовые операции с Российской Федерацией. Участие данного государства в направленных против РФ санкциях начались после того, как в прошлом году состоялись выборы турецкого лидера, который третий раз по счёту занял этот пост, а также после принятого Реджепом Тайипом Эрдоганом решения о нормализации взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки.

По мнению эксперта, большую важность представляют оценки коммерческих учреждений, которые занимаются финансовыми операциями, для действующей в настоящий момент времени экономической ситуации. Кроме того, турецкий лидер выражает надежду на то, что 45-ый глава США Дональд Трамп одержит победу на ноябрьских выборах, на Украине окончится вооружённый конфликт и прекратиться давление на столицу Турецкой Республики в отношении Российской Федерации. Такой возникший со стороны администрации Демпартии США натиск на президента Турции заставляет турецкое правительство играть наперекор времени, утверждает Энгин Озер.

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