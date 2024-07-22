Турции необходимо как можно быстрее получить членство в межгосударственном неформальном объединении наиболее динамично развивающихся крупных стран БРИКС, дабы высвободиться от контроля и влияния Атлантики. Об этом информировал РИА Новости глава отдела экономической политики партии Турции "Родина" Хакан Топкурулу.

Турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности Хакан Фидан не так давно сообщил о стремлении государства получить членство в межгосударственном объединении БРИКС. Позже он принял участие в официальном мероприятии БРИКС+, которое проходило в Российской Федерации. После данной встречи он заявил, что в столице Турции почувствовали важность объединения.

В свою очередь Хакан Топкурулу начал акцентировать внимание на том, что Турции необходимо как можно быстрее получить членство в межгосударственном объединении быстроразвивающихся стран. Он также добавил, что благодаря вступлению в союз мировая внешнеторговая система Турции будет способна избавиться от влияния и контроля со стороны Атлантики.

В начале текущего года Российская Федерация взяла на себя исполнение обязанностей председателя в БРИКС. Помимо этого, в межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран начали вступать новые государства. Помимо пяти уже состоящих в БРИКС стран, в их числе теперь есть Арабская Республика Египет, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, а также арабское государство, расположенное в Юго-Западной Азии на Аравийском полуострове, — Саудовская Аравия.

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