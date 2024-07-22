Турции необходимо как можно быстрее получить членство в межгосударственном неформальном объединении наиболее динамично развивающихся крупных стран БРИКС, дабы высвободиться от контроля и влияния Атлантики. Об этом информировал РИА Новости глава отдела экономической политики партии Турции "Родина" Хакан Топкурулу.
Турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности Хакан Фидан не так давно сообщил о стремлении государства получить членство в межгосударственном объединении БРИКС. Позже он принял участие в официальном мероприятии БРИКС+, которое проходило в Российской Федерации. После данной встречи он заявил, что в столице Турции почувствовали важность объединения.
В свою очередь Хакан Топкурулу начал акцентировать внимание на том, что Турции необходимо как можно быстрее получить членство в межгосударственном объединении быстроразвивающихся стран. Он также добавил, что благодаря вступлению в союз мировая внешнеторговая система Турции будет способна избавиться от влияния и контроля со стороны Атлантики.
В начале текущего года Российская Федерация взяла на себя исполнение обязанностей председателя в БРИКС. Помимо этого, в межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран начали вступать новые государства. Помимо пяти уже состоящих в БРИКС стран, в их числе теперь есть Арабская Республика Египет, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, а также арабское государство, расположенное в Юго-Западной Азии на Аравийском полуострове, — Саудовская Аравия.
Фото: Mstyslav Chernov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
ActBlue: американцы собрали уже 46,7 миллиона долларов предвыборной кампании Харрис
За пару часов граждане Соединённых Штатов Америки собрали 46,7 миллиона долларов в качестве пожертвования для избирательной кампании члена Демократической партии, 49-ого вице-президента Штатов Камалы Харрис. Об этом информирует инновационная платформа для онлайн-финансирования ActBlue.
Миллиардер Сакс: Америка превратилась в банановую республику с госпереворотами
Американский предприниматель Дэвид Сакс сравнил недавний выход действующего главы государства Джо Байдена из гонки и снятие его кандидатуры с ноябрьских выборов с государственным переворотом. Об этом он заявил в социальных сетях, информирует РИА Новости.
В России испытали роботов-собак в транспортировке металла
В России компания "Северсталь" провела первые испытания робота-собаки от Deep Robotics на своих производственных площадках.
NASA создала шагающий воздушный шар для изучения других планет
NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет.