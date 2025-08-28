Тираннозавры: от страха к восхищению — как новое открытие меняет восприятие гигантских ящеров

Знали ли вы, что в течение 50 лет в научных хранилищах лежали кости нового вида тираннозавра? Эта находка может изменить наше представление о "семейной истории" знаменитого Tyrannosaurus rex.

Удивительное открытие

Кости нового динозавра были обнаружены на юго-востоке Монголии еще в начале 1970-х годов. Первоначально палеонтологи ошибочно идентифицировали их как останки алектрозавра. На протяжении полувека окаменелости хранились в Институте палеонтологии Монгольской академии наук в Улан-Баторе, пока канадский аспирант не решил заново изучить эти находки. В результате выяснилось, что это хорошо сохранившиеся скелеты двух особей совершенно нового вида, названного Khankhuuluu mongoliensis, что в переводе означает "драконий принц Монголии".

Этот новый вид был значительно меньше своего знаменитого родственника, достигая в длину около четырех метров и весив около 750 килограммов — по размеру он сопоставим с крупной лошадью. Череп ханкхуулуу имел удлиненный профиль, что напоминает черепа молодых тираннозаврид. Исследование сохранившихся элементов скелета, таких как носовые и слезные кости, позволило ученым детально описать анатомию этого динозавра.

Эволюционные связи

Филогенетический анализ показал, что Khankhuuluu mongoliensis находится на важной ветви эволюции, предшествующей группе эутираннозавров. Это открытие помогает лучше понять, как развивались гигантские хищники, такие как Tyrannosaurus rex.

Палеонтологи также установили, что между различными группами тираннозавров существовали сложные эволюционные связи. Например, гигантские тираннозаврины и более мелкие алиорамины представляют собой высокоспециализированные сестринские группы, а не более примитивные ветви, как считалось ранее.

Миграции и адаптации

Примерно за 20 миллионов лет до появления тираннозавра рекс, ханкхуулуу или его близкий родственник мигрировал из Азии в Северную Америку по Берингийскому перешейку. Эта миграция стала катализатором эволюционного расцвета тираннозавров на новом континенте. Позже один из североамериканских видов вернулся в Азию, что привело к образованию двух подгрупп тираннозавров: одни из них были значительно меньшего размера, а другие — массивными хищниками, такими как тарбозавр.

Открытие Khankhuuluu mongoliensis не только добавляет нового представителя в семейство тираннозавров, но и подчеркивает важность изучения музейных коллекций, которые могут скрывать множество научных сокровищ. Это исследование также освещает ключевую роль гетерохронии в эволюции эутираннозавров, показывая, как разные группы динозавров адаптировались к различным экологическим нишам.