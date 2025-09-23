Российское посольство предупреждает: поездки в Китай могут обернуться ловушкой

Посольство России в Китае обратилось к туристам с рекомендацией отложить поездки в южные регионы страны из-за приближающегося супертайфуна "Рагаса". По данным синоптиков, он станет одним из самых сильных штормов текущего сезона.

"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", — говорится в сообщении посольства РФ.

Когда и где ждать удар стихии

По прогнозам, 24-25 сентября тайфун накроет:

южные провинции КНР,

остров Хайнань,

Гонконг,

Макао.

В эпицентре скорость ветра превысит 60 м/с, ожидаются проливные дожди и подтопления.

Чем это грозит путешественникам

закрытие аэропорта Гонконга как минимум до четверга;

возможные перебои в авиасообщении с Хайнанем и материковым Китаем;

отмена паромов, автобусов и поездов;

риск наводнений и обрыва линий электропередачи.

Советы шаг за шагом

Перепланируйте поездку. Откажитесь от поездок в Хайнань, Гонконг и Макао на ближайшие дни. Следите за прогнозами. Используйте приложения AccuWeather, Windy или китайский сервис CMA. Связь с авиакомпанией. Проверяйте статус рейсов и условия бесплатной перебронировки. Запаситесь водой и едой. Если вы уже на месте, подготовьте запас на 2-3 дня. Зарядите гаджеты. Возможны перебои с электричеством. Избегайте прибрежных зон. Основной удар стихии приходится на побережье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать предупреждения → застрять в аэропорту или остаться без связи → перебронировать билеты заранее.

Оставаться в прибрежных отелях → риск подтопления → выбрать гостиницу во внутренней части города.

Планировать экскурсии в эти дни → отмена туров и транспортный коллапс → перенести планы на безопасный период.

А что если…

Если уже куплены билеты? Свяжитесь с перевозчиком: при форс-мажорах авиакомпании обычно предлагают перебронирование без штрафов.

Если вы уже на Хайнане или в Гонконге? Оставайтесь в отеле, следите за сообщениями властей, не выходите без необходимости.

Если тайфун ослабнет? Даже ослабленный циклон несёт проливные дожди и задержки рейсов — готовьтесь к плану "Б".

Плюсы и минусы поездки в КНР в период тайфуна

Плюсы Минусы Более дешёвые билеты и туры на "горящие" даты Высокие риски для безопасности Меньше туристов в популярных местах Закрытие аэропортов, отмена транспорта Возможность застать уникальное природное явление Наводнения, перебои с электричеством, угрозы жизни

FAQ

Можно ли лететь на Хайнань в ближайшие дни?

Нет, это небезопасно — рейсы будут отменяться.

Когда стихия утихнет?

По прогнозам, после 26-27 сентября интенсивность снизится, но последствия будут ощущаться дольше.

Что делать, если нахожусь в КНР во время тайфуна?

Оставаться в помещении, избегать окон и прибрежных зон, иметь запас воды и еды.

Мифы и правда

Миф: тайфуны опасны только для моряков.

Правда: штормы нарушают жизнь целых регионов, включая транспорт и энергетику.

Миф: если шторм прошёл мимо, значит можно спокойно путешествовать.

Правда: проливные дожди и наводнения опасны даже после ослабления тайфуна.

Миф: туристы всегда застрахованы от стихийных бедствий.

Правда: стандартные страховки не всегда покрывают отмену поездки из-за тайфуна, нужно уточнять условия.

3 факта о тайфунах

• Супертайфун — это шторм с ветром выше 56 м/с.

• Каждый сезон в Тихом океане формируется от 20 до 30 тайфунов.

• В 2013 году тайфун "Хайян" стал самым разрушительным в истории Филиппин, погибло более 6 тыс. человек.

Исторический контекст