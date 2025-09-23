Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:41

Российское посольство предупреждает: поездки в Китай могут обернуться ловушкой

Посольство РФ рекомендовало туристам отложить поездки в южные регионы Китая из-за супертайфуна Рагаса

Посольство России в Китае обратилось к туристам с рекомендацией отложить поездки в южные регионы страны из-за приближающегося супертайфуна "Рагаса". По данным синоптиков, он станет одним из самых сильных штормов текущего сезона.

"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", — говорится в сообщении посольства РФ.

Когда и где ждать удар стихии

По прогнозам, 24-25 сентября тайфун накроет:

  • южные провинции КНР,

  • остров Хайнань,

  • Гонконг,

  • Макао.

В эпицентре скорость ветра превысит 60 м/с, ожидаются проливные дожди и подтопления.

Чем это грозит путешественникам

  • закрытие аэропорта Гонконга как минимум до четверга;

  • возможные перебои в авиасообщении с Хайнанем и материковым Китаем;

  • отмена паромов, автобусов и поездов;

  • риск наводнений и обрыва линий электропередачи.

Советы шаг за шагом

  1. Перепланируйте поездку. Откажитесь от поездок в Хайнань, Гонконг и Макао на ближайшие дни.

  2. Следите за прогнозами. Используйте приложения AccuWeather, Windy или китайский сервис CMA.

  3. Связь с авиакомпанией. Проверяйте статус рейсов и условия бесплатной перебронировки.

  4. Запаситесь водой и едой. Если вы уже на месте, подготовьте запас на 2-3 дня.

  5. Зарядите гаджеты. Возможны перебои с электричеством.

  6. Избегайте прибрежных зон. Основной удар стихии приходится на побережье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать предупреждения → застрять в аэропорту или остаться без связи → перебронировать билеты заранее.

  • Оставаться в прибрежных отелях → риск подтопления → выбрать гостиницу во внутренней части города.

  • Планировать экскурсии в эти дни → отмена туров и транспортный коллапс → перенести планы на безопасный период.

А что если…

  • Если уже куплены билеты? Свяжитесь с перевозчиком: при форс-мажорах авиакомпании обычно предлагают перебронирование без штрафов.

  • Если вы уже на Хайнане или в Гонконге? Оставайтесь в отеле, следите за сообщениями властей, не выходите без необходимости.

  • Если тайфун ослабнет? Даже ослабленный циклон несёт проливные дожди и задержки рейсов — готовьтесь к плану "Б".

Плюсы и минусы поездки в КНР в период тайфуна

Плюсы Минусы
Более дешёвые билеты и туры на "горящие" даты Высокие риски для безопасности
Меньше туристов в популярных местах Закрытие аэропортов, отмена транспорта
Возможность застать уникальное природное явление Наводнения, перебои с электричеством, угрозы жизни

FAQ

Можно ли лететь на Хайнань в ближайшие дни?
Нет, это небезопасно — рейсы будут отменяться.

Когда стихия утихнет?
По прогнозам, после 26-27 сентября интенсивность снизится, но последствия будут ощущаться дольше.

Что делать, если нахожусь в КНР во время тайфуна?
Оставаться в помещении, избегать окон и прибрежных зон, иметь запас воды и еды.

Мифы и правда

  • Миф: тайфуны опасны только для моряков.
    Правда: штормы нарушают жизнь целых регионов, включая транспорт и энергетику.

  • Миф: если шторм прошёл мимо, значит можно спокойно путешествовать.
    Правда: проливные дожди и наводнения опасны даже после ослабления тайфуна.

  • Миф: туристы всегда застрахованы от стихийных бедствий.
    Правда: стандартные страховки не всегда покрывают отмену поездки из-за тайфуна, нужно уточнять условия.

3 факта о тайфунах

• Супертайфун — это шторм с ветром выше 56 м/с.
• Каждый сезон в Тихом океане формируется от 20 до 30 тайфунов.
• В 2013 году тайфун "Хайян" стал самым разрушительным в истории Филиппин, погибло более 6 тыс. человек.

Исторический контекст

  1. 2018 год - тайфун "Мангхут" парализовал Гонконг и юг Китая.

  2. 2019 год - тайфун "Лекима" стал одним из сильнейших в КНР, жертвами стали сотни людей.

  3. 2025 год - "Рагаса" угрожает южным регионам Китая, включая Хайнань и Гонконг.

