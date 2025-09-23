Российское посольство предупреждает: поездки в Китай могут обернуться ловушкой
Посольство России в Китае обратилось к туристам с рекомендацией отложить поездки в южные регионы страны из-за приближающегося супертайфуна "Рагаса". По данным синоптиков, он станет одним из самых сильных штормов текущего сезона.
"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов", — говорится в сообщении посольства РФ.
Когда и где ждать удар стихии
По прогнозам, 24-25 сентября тайфун накроет:
-
южные провинции КНР,
-
остров Хайнань,
-
Гонконг,
-
Макао.
В эпицентре скорость ветра превысит 60 м/с, ожидаются проливные дожди и подтопления.
Чем это грозит путешественникам
-
закрытие аэропорта Гонконга как минимум до четверга;
-
возможные перебои в авиасообщении с Хайнанем и материковым Китаем;
-
отмена паромов, автобусов и поездов;
-
риск наводнений и обрыва линий электропередачи.
Советы шаг за шагом
-
Перепланируйте поездку. Откажитесь от поездок в Хайнань, Гонконг и Макао на ближайшие дни.
-
Следите за прогнозами. Используйте приложения AccuWeather, Windy или китайский сервис CMA.
-
Связь с авиакомпанией. Проверяйте статус рейсов и условия бесплатной перебронировки.
-
Запаситесь водой и едой. Если вы уже на месте, подготовьте запас на 2-3 дня.
-
Зарядите гаджеты. Возможны перебои с электричеством.
-
Избегайте прибрежных зон. Основной удар стихии приходится на побережье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать предупреждения → застрять в аэропорту или остаться без связи → перебронировать билеты заранее.
-
Оставаться в прибрежных отелях → риск подтопления → выбрать гостиницу во внутренней части города.
-
Планировать экскурсии в эти дни → отмена туров и транспортный коллапс → перенести планы на безопасный период.
А что если…
-
Если уже куплены билеты? Свяжитесь с перевозчиком: при форс-мажорах авиакомпании обычно предлагают перебронирование без штрафов.
-
Если вы уже на Хайнане или в Гонконге? Оставайтесь в отеле, следите за сообщениями властей, не выходите без необходимости.
-
Если тайфун ослабнет? Даже ослабленный циклон несёт проливные дожди и задержки рейсов — готовьтесь к плану "Б".
Плюсы и минусы поездки в КНР в период тайфуна
|Плюсы
|Минусы
|Более дешёвые билеты и туры на "горящие" даты
|Высокие риски для безопасности
|Меньше туристов в популярных местах
|Закрытие аэропортов, отмена транспорта
|Возможность застать уникальное природное явление
|Наводнения, перебои с электричеством, угрозы жизни
FAQ
Можно ли лететь на Хайнань в ближайшие дни?
Нет, это небезопасно — рейсы будут отменяться.
Когда стихия утихнет?
По прогнозам, после 26-27 сентября интенсивность снизится, но последствия будут ощущаться дольше.
Что делать, если нахожусь в КНР во время тайфуна?
Оставаться в помещении, избегать окон и прибрежных зон, иметь запас воды и еды.
Мифы и правда
-
Миф: тайфуны опасны только для моряков.
Правда: штормы нарушают жизнь целых регионов, включая транспорт и энергетику.
-
Миф: если шторм прошёл мимо, значит можно спокойно путешествовать.
Правда: проливные дожди и наводнения опасны даже после ослабления тайфуна.
-
Миф: туристы всегда застрахованы от стихийных бедствий.
Правда: стандартные страховки не всегда покрывают отмену поездки из-за тайфуна, нужно уточнять условия.
3 факта о тайфунах
• Супертайфун — это шторм с ветром выше 56 м/с.
• Каждый сезон в Тихом океане формируется от 20 до 30 тайфунов.
• В 2013 году тайфун "Хайян" стал самым разрушительным в истории Филиппин, погибло более 6 тыс. человек.
Исторический контекст
-
2018 год - тайфун "Мангхут" парализовал Гонконг и юг Китая.
-
2019 год - тайфун "Лекима" стал одним из сильнейших в КНР, жертвами стали сотни людей.
-
2025 год - "Рагаса" угрожает южным регионам Китая, включая Хайнань и Гонконг.
