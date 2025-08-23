Как выбрать подушку, которая действительно улучшит сон и отдых

Кто-то использует подушку только для сна, а кто-то превращает её в универсальный аксессуар для отдыха, работы и даже путешествий. Разновидностей столько, что легко потеряться. Давайте разберёмся, какие подушки бывают и чем они отличаются.

Подушки-обнимашки

С ними так приятно засыпать! В классическом варианте это длинная прямоугольная подушка почти во весь рост. Самые известные — "аниме-подушки", на чехлах которых изображают любимых персонажей. Их не только берут в постель, но и таскают с собой на улицу.

Есть и более удобные формы: валик, буква Г или U. Их можно и обнять, и подложить под голову. Такие валики плотнее обычных подушек, ведь нагрузка на них гораздо выше.

Подушки для беременных

Фактически это тоже обнимашки, но в форме буквы U и чаще из натуральных или гипоаллергенных материалов. Иногда встречаются модели с массажной поверхностью, иногда — просто мягкие.

Главная их задача — снять нагрузку и сделать сон максимально комфортным, особенно когда становится сложно устроиться удобно.

Подушки под спину

Настоящее спасение для тех, кто много сидит: водителей, офисных сотрудников, студентов. Они поддерживают поясницу и помогают избежать боли и усталости к концу дня.

Форм огромное количество — с креплениями и без, с лёгким изгибом или более жёсткой поддержкой. Здесь важно выбирать лично: позвоночник любит индивидуальный подход.

Массажные подушки

На них не получится просто спать, зато они отлично расслабляют. Вариантов масса: от моделей с пупырышками до продвинутых массажёров с подогревом, которые больше похожи на элемент скафандра.

Их можно закрепить на кресле, надеть на шею или лечь на них, чтобы разгрузить поясницу.

Подушки-игрушки

Эти подушки скорее декоративные, но вполне рабочие — на них действительно удобно лежать. Отличие от мягких игрушек именно в этом.

Формы и размеры впечатляют: подушки-зверушки для сна, диванные модели, подушки-мешки, мягкие бортики для детских кроваток с лапками, ушками и хвостиками.

И это ещё не всё

Подушки на стулья, надувные модели для путешествий, специальные ортопедические решения — список можно продолжать бесконечно. Каждая из них создана, чтобы сделать жизнь чуть комфортнее.