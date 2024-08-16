Онколог назвал типы раковых опухолей, которые можно выявить на "нулевой" стадии

Онколог Сергей Пикулин пояснил, что такие виды рака, как рак кожи, молочной железы и простаты, могут быть выявлены на самой ранней, "нулевой" стадии. По его словам, репутация онкологических заболеваний как неизлечимых во многом связана с тем, что их часто диагностируют на поздних стадиях. Однако при регулярном посещении врача рак можно обнаружить уже на стадии-0, сообщает News.Ru.
Пикулин уточнил, что рак на уровне стадии in situ, также известной как "на месте" или внутриэпителиальная стадия-0, нередко выявляется случайно или в результате профилактического осмотра. Чаще всего такая стадия обнаруживается в слизистой шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника. Он отметил, что на раннем этапе также достаточно легко распознать рак молочной железы, простаты и кожи.
Фото: commons.wikimedia.org/Helena Paffen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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