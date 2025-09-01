Чем дороже упаковка, тем больше маркетинга: вся правда о "натуральной" соли
Соль — привычный продукт на нашей кухне, но вариантов сегодня так много, что у многих возникает вопрос: что полезнее — обычная поваренная, морская или калиевая? Нутрициолог Ксения Старченко в беседе с Gastronom.ru помогла разобраться, где маркетинг, а где — реальные преимущества.
Поваренная соль
-
Добывается из соляных отложений.
-
Для белого "чистого" вида проходит рафинацию, иногда с использованием отбеливающих реагентов.
-
Часто содержит добавки против слипания (Е-добавки).
-
Может быть обогащена йодом синтетического происхождения.
Морская соль
-
Образуется при испарении морской воды.
-
Содержит калий, магний, кальций, йод и другие микроэлементы.
-
Йод в составе — натуральный, а значит, лучше усваивается и мягче действует на организм.
-
Считается более натуральной и полезной, чем обычная поваренная.
Калиевая соль
-
Представляет собой хлорид калия, который заменяет часть натрия.
-
Может быть полезна при повышенном давлении или для контроля электролитов.
-
Минус: горьковатый привкус и ограничения — противопоказана людям с заболеваниями почек, так как может вызвать гиперкалиемию.
-
Полностью заменять натрий калием нельзя: натрий необходим для работы мышц и нервной системы.
Рекомендации эксперта
-
Для повседневного использования лучше выбрать морскую или йодированную поваренную соль.
-
Важнее всего соблюдать умеренность: ВОЗ рекомендует не более 5 г соли в день, включая скрытую в хлебе, сырах и колбасе.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru