Гималайская соль розовая
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Чем дороже упаковка, тем больше маркетинга: вся правда о "натуральной" соли

Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль

Соль — привычный продукт на нашей кухне, но вариантов сегодня так много, что у многих возникает вопрос: что полезнее — обычная поваренная, морская или калиевая? Нутрициолог Ксения Старченко в беседе с Gastronom.ru помогла разобраться, где маркетинг, а где — реальные преимущества.

Поваренная соль

  • Добывается из соляных отложений.

  • Для белого "чистого" вида проходит рафинацию, иногда с использованием отбеливающих реагентов.

  • Часто содержит добавки против слипания (Е-добавки).

  • Может быть обогащена йодом синтетического происхождения.

Морская соль

  • Образуется при испарении морской воды.

  • Содержит калий, магний, кальций, йод и другие микроэлементы.

  • Йод в составе — натуральный, а значит, лучше усваивается и мягче действует на организм.

  • Считается более натуральной и полезной, чем обычная поваренная.

Калиевая соль

  • Представляет собой хлорид калия, который заменяет часть натрия.

  • Может быть полезна при повышенном давлении или для контроля электролитов.

  • Минус: горьковатый привкус и ограничения — противопоказана людям с заболеваниями почек, так как может вызвать гиперкалиемию.

  • Полностью заменять натрий калием нельзя: натрий необходим для работы мышц и нервной системы.

Рекомендации эксперта

  • Для повседневного использования лучше выбрать морскую или йодированную поваренную соль.

  • Важнее всего соблюдать умеренность: ВОЗ рекомендует не более 5 г соли в день, включая скрытую в хлебе, сырах и колбасе.

