Наследственность против здоровья: что делать, если в семье был диабет

Снизить риск развития сахарного диабета второго типа можно, если вовремя заняться профилактикой и скорректировать образ жизни. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif. ru рассказала, какие шаги помогут защитить здоровье.

Роль физической активности

Одним из ключевых факторов является регулярное движение. По словам специалиста, профилактика должна включать прогулки на свежем воздухе, спортивные тренировки и плавание. Такие занятия помогают поддерживать вес в норме, улучшают обмен веществ и снижают нагрузку на поджелудочную железу.

Правильное питание

Не менее важно следить за рационом. Диету лучше подбирать вместе с врачом или диетологом, чтобы она учитывала индивидуальные особенности организма. Баланс белков, жиров и углеводов, достаточное количество овощей и ограничение быстрых сахаров позволяют снизить риск нарушения углеводного обмена.

Контроль уровня сахара

Врач напоминает: для профилактики диабета второго типа необходимо периодически сдавать кровь на уровень глюкозы. Это позволяет выявить ранние изменения и своевременно принять меры.

"Это особенно важно, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль", — заключила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Наследственный фактор

Если в семье уже были случаи заболевания, особенно у ближайших родственников, внимательность к здоровью должна быть выше. Наследственная предрасположенность значительно увеличивает риски, поэтому контроль питания, активности и регулярные анализы становятся обязательными элементами профилактики.