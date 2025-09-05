Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:26

Наследственность против здоровья: что делать, если в семье был диабет

Терапевт Чернышова: физическая активность и контроль сахара помогают избежать диабета

Снизить риск развития сахарного диабета второго типа можно, если вовремя заняться профилактикой и скорректировать образ жизни. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif. ru рассказала, какие шаги помогут защитить здоровье.

Роль физической активности

Одним из ключевых факторов является регулярное движение. По словам специалиста, профилактика должна включать прогулки на свежем воздухе, спортивные тренировки и плавание. Такие занятия помогают поддерживать вес в норме, улучшают обмен веществ и снижают нагрузку на поджелудочную железу.

Правильное питание

Не менее важно следить за рационом. Диету лучше подбирать вместе с врачом или диетологом, чтобы она учитывала индивидуальные особенности организма. Баланс белков, жиров и углеводов, достаточное количество овощей и ограничение быстрых сахаров позволяют снизить риск нарушения углеводного обмена.

Контроль уровня сахара

Врач напоминает: для профилактики диабета второго типа необходимо периодически сдавать кровь на уровень глюкозы. Это позволяет выявить ранние изменения и своевременно принять меры.

"Это особенно важно, когда у родственников, прежде всего у родителей или у дедушек или бабушек, был сахарный диабет второго типа, потому что здесь наследственность играет не последнюю роль", — заключила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Наследственный фактор

Если в семье уже были случаи заболевания, особенно у ближайших родственников, внимательность к здоровью должна быть выше. Наследственная предрасположенность значительно увеличивает риски, поэтому контроль питания, активности и регулярные анализы становятся обязательными элементами профилактики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Юрий Конев: отёки и перебои в ритме могут быть первыми признаками инфаркта сегодня в 6:07

Когда лечение делает хуже: почему попытка убрать отёки может стоить жизни

Врачи рассказали, почему отёки у пожилых нельзя игнорировать и как они могут быть связаны с опасными заболеваниями сердца, почек и сосудов.

Читать полностью » Психотерапевт Крашкина: осенью важно сохранять физическую активность для иммунитета сегодня в 5:03

Осенний спорт без улицы: какие занятия заменят пробежки

Осенью так легко потерять мотивацию к спорту. Врач рассказала, как перестроить тренировки, чтобы сохранить активность и бодрость в холодный сезон.

Читать полностью » Кардиолог Щербак: кофе сразу после пробуждения раздражает желудок сегодня в 4:19

Лучшее время для кофе: когда напиток действительно работает

Врачи рассказали, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения и когда напиток действительно помогает взбодриться.

Читать полностью » Врач Людмила Лапа: сон на животе вызывает боли в спине и перегрузку органов сегодня в 3:15

Обычная привычка ночью способна вызвать хронические болезни

Врачи рассказали, какие позы во сне вредят позвоночнику и внутренним органам, и почему даже привычный храп может быть тревожным сигналом.

Читать полностью » Врач Алексенцева: пыль и химические испарения со стройки вызывают аллергию и болезни лёгких сегодня в 2:11

Строительные работы как медленный яд: врачи предупреждают об опасности

Строительная площадка за окном — это не только шум и пыль. Врачи рассказали, какие скрытые угрозы для здоровья таит соседство со стройкой.

Читать полностью » Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США сегодня в 1:17

Витамины против маркетинга: где заканчивается миф о кокосовом молоке

Кокосовое молоко становится все более популярным, но за модой стоит маркетинг. Разбираемся, чем этот продукт действительно полезен для организма.

Читать полностью » Врач Уланкина: бюстгальтер не предотвращает обвисание груди и не вызывает рак сегодня в 0:56

Правда о бюстгальтерах: три мифа, в которые продолжают верить женщины

Врач Ольга Уланкина развеяла три мифа о бюстгальтерах: они не предотвращают обвисание, не вызывают рак и не увеличиваются от упражнений.

Читать полностью » Брукс: миф, что брак держится только на сексе, приводит к разочарованию сегодня в 0:49

Правда о браке: что на самом деле удерживает людей вместе

Гарвардский профессор Артур С. Брукс раскрыл неожиданный секрет счастливого брака: не секс, а дружба и товарищество делают союз по-настоящему крепким.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам
Садоводство

Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда
Авто и мото

Renault Duster и Volkswagen Tiguan вошли в топ-3 подержанных SUV — "Автостат"
Еда

Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту
Авто и мото

Porsche представила прототип Cayenne Electric с беспроводной зарядкой в Мюнхене
Дом

Домашний зелёный уголок: как организовать растения
Садоводство

Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

ABBA не вошли в список культурного наследия Швеции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet