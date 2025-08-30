Секрет контроля диабета кроется в тарелке и движении, а не в аптеке

Сахарный диабет второго типа сегодня называют болезнью цивилизации: малоподвижный образ жизни и неправильное питание делают его всё более распространённым. При этом главный метод лечения вовсе не сводится только к таблеткам.

Роль образа жизни

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, ключевым направлением терапии является именно изменение привычек.

"Самый главный способ лечения — это модификация образа жизни. То есть человек должен добавить в жизнь физическую активность. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни — это один из факторов риска развития сахарного диабета второго типа", — подчеркнула специалист.

Регулярные прогулки, плавание, гимнастика или любая другая умеренная нагрузка помогают снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность клеток к инсулину.

Питание при диабете

Немаловажную роль играет и рацион. Врач советует отказаться от перееданий, а основу питания строить на здоровых продуктах.

"Нужно ограничить пищу, богатую простыми углеводами, богатую жирами, особенно трансжирами, то есть переходить на более здоровое питание", — пояснила Чернышова.

В меню стоит включать овощи, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу, а также источники "правильных" жиров — орехи и растительные масла.

Медикаментозная поддержка

При необходимости врач назначает препараты, которые помогают восстановить чувствительность клеток к инсулину и наладить углеводный обмен. Подбор лекарства всегда индивидуален и зависит от состояния пациента и сопутствующих заболеваний.

Итог

Таким образом, диабет второго типа — это не приговор. Своевременное обращение к врачу, корректировка питания и регулярная физическая активность позволяют контролировать заболевание, избегая тяжёлых осложнений.