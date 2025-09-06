Каждый день риска: какие привычки незаметно подталкивают к диабету

Сахарный диабет второго типа чаще всего развивается не случайно. В беседе с "Лентой.ру" врач-эндокринолог центра ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова назвала факторы, которые значительно повышают риск болезни, и объяснила, как её предотвратить.

Неправильное питание

Главный враг поджелудочной железы — рацион с избытком сахара и "пустых калорий".

"К развитию сахарного диабета второго типа может привести неправильное питание с высоким содержанием сахара. Например, частое употребление сладких газированных напитков, конфет и других сладостей, выпечки. Также опасно и регулярное употребление фастфуда, переработанного мяса, жирной пищи", — предупредила эндокринолог.

Малоподвижный образ жизни

Недостаток физической активности также напрямую повышает риск диабета. Даже лёгкие, но регулярные тренировки помогают поддерживать чувствительность клеток к инсулину и снижают нагрузку на организм.

Нарушения сна и стресс

Хроническое недосыпание негативно влияет на гормональный баланс и обмен веществ. К этому добавляются вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем и постоянный стресс. Всё вместе это создаёт благоприятную почву для развития болезни.

Как снизить риски

По словам Потмальниковой, профилактика проста:

правильное питание,

регулярные физические нагрузки,

полноценный сон,

контроль уровня стресса.

Вывод

Диабет второго типа — болезнь, которая во многом зависит от образа жизни. Изменив повседневные привычки, можно существенно снизить вероятность его развития.