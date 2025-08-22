Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:53

Болезнь, о которой артист молчал: что мешает Филиппу Киркорову вернуться к публике

Mash: у Филиппа Киркорова диагностирован диабет второго типа

Филипп Киркоров, которого поклонники привыкли видеть энергичным и жизнерадостным, столкнулся с серьёзной проблемой: у артиста выявили сахарный диабет второго типа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, уточнив, что певец уже получает лечение, однако от строгой диеты отказывается.

Первые тревожные сигналы

По данным журналистов, тревожные симптомы проявлялись постепенно: постоянная жажда, упадок сил и резкие перепады настроения. Врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа, при котором пациентам часто назначают ежедневные инъекции инсулина. Несмотря на рекомендации специалистов, певец пока не готов пересмотреть привычный рацион питания.

Как болезнь дала о себе знать

Заподозрить диабет врачи смогли ещё весной. В апреле на концерте в Санкт-Петербурге Киркоров получил ожог из-за пиротехнического оборудования: загорелся рукав его пиджака во время исполнения песни "Чёрная пантера". Тогда артисту диагностировали бурсит — воспаление суставов на фоне полученной травмы. Но куда более тревожным оказалось то, что ожог заживал необычно долго — один из характерных признаков диабета.

Ограничения в работе

Сегодня Киркоров не может вернуться на сцену в прежнем режиме. Ближайшее выступление у него запланировано лишь на февраль 2026 года. Медики настаивают, что ему необходимо тщательно следить за здоровьем, чтобы восстановиться и продолжить концертную деятельность.

