Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Лихорадка или таблетки? Что опаснее для будущего ребёнка

ВОЗ: убедительных доказательств связи парацетамола и аутизма нет

Беременность всегда связана с множеством вопросов о здоровье будущей матери и ребёнка. Любой препарат, даже привычный обезболивающий, может вызвать сомнения: можно ли его применять, не повредит ли он малышу? Вокруг ацетаминофена (парацетамола), который многие знают как активный компонент Тайленола, развернулась оживлённая дискуссия. Поводом стали заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что это лекарство якобы повышает риск развития аутизма. Однако ведущие медицинские организации поспешили опровергнуть подобные утверждения.

Что говорят специалисты

Всемирная организация здравоохранения, Американский колледж акушеров и гинекологов, а также Американская академия педиатрии подчёркивают: убедительных данных о том, что ацетаминофен вызывает нарушения развития нервной системы, нет. Многие исследования, включая крупную работу с участием почти 2,5 миллионов детей в Швеции, показали: причинно-следственной связи не выявлено.

Эпидемиолог Брайан Ли пояснил, что слабая статистическая связь исчезает при более точном анализе:

"Связь не является причинно-следственной связью", — сказал Ли.

По его словам, чаще всего женщины принимают ацетаминофен при инфекции, головной боли или высокой температуре, а именно эти факторы могут быть связаны с повышенным риском нарушений развития у ребёнка.

Сравнение: исследования и выводы

Источник Объём выборки Вывод
Исследование 2022 года (The Association for Child and Adolescent Mental Health) тысячи беременных женщин Связи с аутизмом не обнаружено
Исследование JAMA 2024 (Швеция) 2,5 млн детей Статистическая корреляция исчезает при учёте генетики
Анализ Андреа Баккарелли (Гарвард) объединённые данные из разных исследований Подвергся критике за необъективность

Советы шаг за шагом

  1. Принимать ацетаминофен только при необходимости и после консультации с врачом.

  2. Для снижения температуры или боли выбирать минимально эффективную дозу.

  3. При мигрени возможен приём ибупрофена или напроксена, но только во втором триместре и не дольше 48 часов.

  4. В третьем триместре избегать НПВП (ибупрофен, напроксен), так как они могут привести к осложнениям у плода.

  5. В особых случаях под контролем врача допускается низкая доза аспирина для профилактики преэклампсии или риска выкидыша.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самовольный отказ от жаропонижающего при лихорадке.

  • Последствие: Повышение риска осложнений у плода, включая нарушения развития нервной системы.

  • Альтернатива: Своевременный приём ацетаминофена под наблюдением врача.

  • Ошибка: Длительный приём НПВП без консультации.

  • Последствие: Возможные врождённые пороки сердца и других органов у ребёнка.

  • Альтернатива: Кратковременный приём ибупрофена только во втором триместре.

А что если…

А что если отказаться от любых препаратов вовсе? Такой вариант кажется безопасным, но рискован. Невылеченная инфекция или продолжительная температура сами по себе могут стать фактором риска. По данным обзора в журнале "Молекулярный аутизм", именно лихорадка у беременной женщины чаще связана с проблемами развития ребёнка, чем сам приём лекарства.

Плюсы и минусы применения ацетаминофена

Плюсы Минусы
Снижает температуру и боль Нет полной уверенности в долгосрочном влиянии
Считается безопасным при кратковременном применении Может вызывать споры из-за отдельных публикаций
Подходит большинству беременных Не всегда помогает при сильной боли
Не имеет жёстких ограничений по триместрам Требует осторожности при частом использовании

FAQ

Как выбрать жаропонижающее при беременности?
Лучше всего использовать ацетаминофен, но только по согласованию с врачом.

Сколько стоит упаковка Тайленола?
Цена зависит от страны и аптеки: в среднем от 5 до 15 долларов за стандартную упаковку.

Что лучше — ацетаминофен или ибупрофен?
При беременности безопаснее ацетаминофен. Ибупрофен разрешён только во втором триместре и на короткое время.

Мифы и правда

  • Миф: "Тайленол вызывает аутизм".
    Правда: Научных доказательств этому нет, крупные исследования это опровергают.

  • Миф: "Лекарства при беременности нужно полностью исключить".
    Правда: Иногда отказ от терапии опаснее для матери и ребёнка, чем сама терапия.

  • Миф: "Аспирин запрещён всем беременным".
    Правда: В малых дозах его назначают для профилактики осложнений.

3 интересных факта

  1. По данным журнала Nature, ацетаминофен — один из самых используемых препаратов при беременности во всём мире.

  2. В США ежегодно продаются сотни миллионов упаковок средств на основе парацетамола.

  3. Первые упоминания о медицинском применении ацетаминофена появились ещё в конце XIX века.

Исторический контекст

  • 1893 год — синтез парацетамола.

  • 1955 год — массовый запуск препарата под брендом Tylenol.

  • 1990-е годы — начало споров о безопасности для беременных.

  • 2020-е годы — серия исследований, которые не подтвердили связь с аутизмом.

