Тыква любит компанию посолонее: как сыр меняет привычные оладьи до неузнаваемости

Есть в тыквенных оладьях с сыром что-то принципиально другое по сравнению со стандартными сырниками или кабачковыми лепешками. Здесь нет борьбы за текстуру: тыква не водяниста, как кабачок, и не требует лишней муки для впитывания влаги. Напротив, в рецепте, который я разобрала, ставка сделана на предельную мягкость. Запеченная в духовке мякоть становится почти кремовой, а добавление сулугуни превращает плотное тесто в нечто напоминающее плотный суфле, который можно держать в руке, не прожигая ладони маслом.

Меня зацепил именно выбор сыра. Автор рецепта, Юлия Синица, поясняет, что сулугуни идеален из-за своей волокнистой структуры и плавкости. Его легкая солёность работает как якорь для тыквенной сладости. Это не тот случай, когда сыр лишь плавится, размазывая вкус, — он держит форму, образуя внутри оладьи тягучую сердцевину, пока краст остается золотистым и хрустящим.

Почему важно запекать тыкву заранее

Ключевой момент в этом рецепте — предварительная обработка тыквы. Мускатные сорта, например баттернат, с плотной мякотью насыщенного оранжевого цвета, при запекании теряют лишнюю влагу, приобретают глубокий карамельный аромат и концентрированный вкус. Именно поэтому оладьи получаются не просто сладковатыми, а насыщенными, почти пастельно-пряными, особенно в паре с мускатным орехом.

С точки зрения техники, этот рецепт требует внимания к двум вещам: температуре и времени реакции соды. Тесто замешивается на кефире с добавлением соды, и именно кислая среда запускает процесс разрыхления. Если медлить, оладьи потеряют пышность. Поэтому жарить их нужно сразу, пока сода активно реагирует.

Рецепт: тыквенные оладьи с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

Тыква — 400 г (рекомендуются мускатные сорта, например баттернат)

Сыр сулугуни — 150 г

Кефир 3.2% — 100 мл

Мука пшеничная — 120 г

Яичный желток — 1 шт.

Сахар-песок — 1 ч. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Сода пищевая — 0.5 ч. л.

Масло растительное рафинированное — 2 ст. л.

Мускатный орех молотый — 1 щепотка

Сложность: Простые

Калорийность: 360.10 ккал/порция

Время приготовления: 50 мин

Б/Ж/У: 13.17 г/20.69 г/33.77 г

Пошаговое приготовление

Разогрейте духовку до 180 °С. Очищенную от плотной кожуры и семян мякоть тыквы нарежьте крупными кубиками. Выложите их в один слой на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 25 минут до мягкости. Выньте запеченную тыкву из духовки и слегка остудите при комнатной температуре. Переложите кусочки в глубокую миску и тщательно разомните обычной картофелемялкой или погружным блендером в однородное, гладкое пюре. Влейте к теплому тыквенному пюре кефир комнатной температуры. Добавьте один яичный желток, мускатный орех, сахар и соль. Тщательно взбейте получившуюся жидкую основу ручным венчиком до получения полностью однородной консистенции. Пшеничную муку просейте через мелкое сито вместе с содой. Это необходимо, чтобы насытить сухую смесь кислородом и удалить возможные комочки. Всыпьте мучную смесь в миску к подготовленной тыквенно-яичной массе. Быстро замесите густое, лениво стекающее с ложки тесто. Долго вымешивать массу не нужно, иначе оладьи потеряют пышность. Сыр сулугуни натрите на крупной терке, всыпьте в тесто и аккуратно перемешайте снизу вверх для равномерного распределения. Жарить оладьи нужно сразу, пока сода активно реагирует с кислой средой кефира. В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте порции тыквенно-сырного теста на небольшом расстоянии друг от друга. Накройте сковороду крышкой и выпекайте оладьи с тыквой и сыром в течение 2-3 минут, пока на поверхности теста не появятся характерные пузырьки, а нижняя сторона оладий не станет румяно-золотистой. Широкой лопаткой аккуратно переверните оладьи на другую сторону. Снова закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и жарьте еще 2 минуты. Сулугуни внутри должен расплавиться. Переложите готовые пышные оладьи на плоское блюдо и сразу подавайте к столу.

В описании рецепта есть и вариации. Если хочется пикантной горячей закуски, в тесто добавляют измельченный зубчик чеснока и рубленую петрушку. Для десертного варианта к чаю количество сахара можно увеличить или ввести ложку меда.

Интересной альтернативой автор предлагает приготовление оладий из сырой тыквы. В этом случае мякоть натирают на мелкой терке, солят и оставляют на 10 минут, затем хорошо отжимают от выделившегося сока. Такой вариант дает более грубую текстуру и аппетитную хрустящую корочку, что кардинально меняет ощущение от блюда — оно становится менее нежным, более "деревенским", с выраженной структурой.