Тыква любит компанию посолонее: как сыр меняет привычные оладьи до неузнаваемости
Есть в тыквенных оладьях с сыром что-то принципиально другое по сравнению со стандартными сырниками или кабачковыми лепешками. Здесь нет борьбы за текстуру: тыква не водяниста, как кабачок, и не требует лишней муки для впитывания влаги. Напротив, в рецепте, который я разобрала, ставка сделана на предельную мягкость. Запеченная в духовке мякоть становится почти кремовой, а добавление сулугуни превращает плотное тесто в нечто напоминающее плотный суфле, который можно держать в руке, не прожигая ладони маслом.
Меня зацепил именно выбор сыра. Автор рецепта, Юлия Синица, поясняет, что сулугуни идеален из-за своей волокнистой структуры и плавкости. Его легкая солёность работает как якорь для тыквенной сладости. Это не тот случай, когда сыр лишь плавится, размазывая вкус, — он держит форму, образуя внутри оладьи тягучую сердцевину, пока краст остается золотистым и хрустящим.
Почему важно запекать тыкву заранее
Ключевой момент в этом рецепте — предварительная обработка тыквы. Мускатные сорта, например баттернат, с плотной мякотью насыщенного оранжевого цвета, при запекании теряют лишнюю влагу, приобретают глубокий карамельный аромат и концентрированный вкус. Именно поэтому оладьи получаются не просто сладковатыми, а насыщенными, почти пастельно-пряными, особенно в паре с мускатным орехом.
С точки зрения техники, этот рецепт требует внимания к двум вещам: температуре и времени реакции соды. Тесто замешивается на кефире с добавлением соды, и именно кислая среда запускает процесс разрыхления. Если медлить, оладьи потеряют пышность. Поэтому жарить их нужно сразу, пока сода активно реагирует.
Рецепт: тыквенные оладьи с сыром
Ингредиенты на 4 порции:
- Тыква — 400 г (рекомендуются мускатные сорта, например баттернат)
- Сыр сулугуни — 150 г
- Кефир 3.2% — 100 мл
- Мука пшеничная — 120 г
- Яичный желток — 1 шт.
- Сахар-песок — 1 ч. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Сода пищевая — 0.5 ч. л.
- Масло растительное рафинированное — 2 ст. л.
- Мускатный орех молотый — 1 щепотка
Сложность: Простые
Калорийность: 360.10 ккал/порция
Время приготовления: 50 мин
Б/Ж/У: 13.17 г/20.69 г/33.77 г
Пошаговое приготовление
- Разогрейте духовку до 180 °С. Очищенную от плотной кожуры и семян мякоть тыквы нарежьте крупными кубиками. Выложите их в один слой на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в течение 25 минут до мягкости.
- Выньте запеченную тыкву из духовки и слегка остудите при комнатной температуре. Переложите кусочки в глубокую миску и тщательно разомните обычной картофелемялкой или погружным блендером в однородное, гладкое пюре.
- Влейте к теплому тыквенному пюре кефир комнатной температуры. Добавьте один яичный желток, мускатный орех, сахар и соль. Тщательно взбейте получившуюся жидкую основу ручным венчиком до получения полностью однородной консистенции.
- Пшеничную муку просейте через мелкое сито вместе с содой. Это необходимо, чтобы насытить сухую смесь кислородом и удалить возможные комочки. Всыпьте мучную смесь в миску к подготовленной тыквенно-яичной массе.
- Быстро замесите густое, лениво стекающее с ложки тесто. Долго вымешивать массу не нужно, иначе оладьи потеряют пышность. Сыр сулугуни натрите на крупной терке, всыпьте в тесто и аккуратно перемешайте снизу вверх для равномерного распределения.
- Жарить оладьи нужно сразу, пока сода активно реагирует с кислой средой кефира. В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте растительное масло на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте порции тыквенно-сырного теста на небольшом расстоянии друг от друга.
- Накройте сковороду крышкой и выпекайте оладьи с тыквой и сыром в течение 2-3 минут, пока на поверхности теста не появятся характерные пузырьки, а нижняя сторона оладий не станет румяно-золотистой.
- Широкой лопаткой аккуратно переверните оладьи на другую сторону. Снова закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и жарьте еще 2 минуты. Сулугуни внутри должен расплавиться. Переложите готовые пышные оладьи на плоское блюдо и сразу подавайте к столу.
В описании рецепта есть и вариации. Если хочется пикантной горячей закуски, в тесто добавляют измельченный зубчик чеснока и рубленую петрушку. Для десертного варианта к чаю количество сахара можно увеличить или ввести ложку меда.
Интересной альтернативой автор предлагает приготовление оладий из сырой тыквы. В этом случае мякоть натирают на мелкой терке, солят и оставляют на 10 минут, затем хорошо отжимают от выделившегося сока. Такой вариант дает более грубую текстуру и аппетитную хрустящую корочку, что кардинально меняет ощущение от блюда — оно становится менее нежным, более "деревенским", с выраженной структурой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru