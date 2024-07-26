От прикосновения к различным поручням и дверным ручкам в общественных местах человек не сможет чем-то заразиться. Для того чтобы подхватить инфекцию, надо некоторое время пообщаться с больным. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Эксперт объяснила, что если человек соблюдает банальные правила гигиены, то заразиться от прикосновения к дверным ручкам или, например, поручням в общественных местах не получиться.

"Если человек находится в эпидемическом очаге, то он может и холерой заразиться от того, что холерной водой решил помыть руки. Если мы говорим про обычную жизнь, то заразиться чем-то опасным не получится", — сообщила эксперт.

Кроме того, Ирина Ярцева акцентировала на том, что прикосновение к предметам в общественном месте и рукопожатия следует разделять. По её словам, живые организмы на поверхностях практически не живут, если мы говорим про обычную флору. Бактериям нужно место, где долго можно жить, а для этого вполне подходит человеческое тело. Если же у человека здоровая иммунная система, то от разового рукопожатия нельзя чем-то заболеть.

"Гепатит А передается фекально-оральным путём, но это нужно несколько раз пообщаться с человеком. Фекально-оральный, воздушно-капельный путь — всё это более вероятные способы заразиться, нежели от прикосновений. Это может случиться от общения с человеком по причине того, что вы подышали одним воздухом", — объяснила врач-терапевт.

Кроме того, эксперт уверила, что если человек что-то потрогал, то через какое-то время иммунитет на коже смоет бактерии. Тем более, если человек помыл руки или протёр их влажной салфеткой.

Ирина Ярцева считает, что народ слишком запугивают, когда говорят, что в общественном транспорте можно что-то подхватить. Она сравнила это с медицинскими учреждениями, переполненными больными пациентами. Однако из-за постоянного общения врачей с заболевшими первые не начинают заражаться. Ирина Ярцева аргументировала это обычным соблюдением гигиены.

По словам иммунолога, сейчас стараются проветривать общественный транспорт. Она также добавила, что люди каждый день общаются с больными туберкулёзом.

"Вы лично каждый день общаетесь с туберкулезным больным. Каждый день, проживая в Москве, мы посещаем магазины, едем с кем-то в одном лифте, получаем доставку. Мы с ними общаемся, и ничего страшного не происходит, потому что у нас иммунная система в порядке. Эти недлительные контакты совершенно спокойны для нас", — рассказала иммунолог.

Ирина Ярцева также добавила, что у среднего ребёнка к 15 годам происходит вираж, а, то есть когда ему часто делают Манту. Впоследствии Манту становится большая, и ребёнок просит её не делать. Это объясняется тем, что он к 15 годам так много общался с туберкулезниками вокруг, что у него наработалась иммунная система.

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