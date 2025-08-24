Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:56

Две минуты против одиночества: эксперимент, который свёл сердца в один ритм

Исследование: две минуты медитации подобия повышают симпатию и доверие к незнакомцу

Международная группа исследователей решила проверять не лекарство и не тренажёр, а всего лишь слова, которые человек произносит про себя. Два эксперимента — один в онлайн-формате, другой при личной встрече — превратили незнакомцев в временных соавторов своей судьбы.

Три условия, которые менялись каждые 2 минуты

  • Медитация подобия (Just-Like-Me)
  • Участники просто смотрели друг другу в глаза, а в голове звучало: "Так же, как я, этот человек страдал… он так же хочет быть понятым".
  • Пассивное созерцание — без слов и без задачи.

Контрольный вариант: сидели с закрытыми глазами, наблюдая за дыханием.

После короткого сеанса добровольцы отвечали на бескровные, но красноречивые вопросы:

  • насколько симпатичен вам этот человек прямо сейчас?
  • какие деловые и душевные качества вы в нём увидели?
  • сколько из выплаченного гонорара вы готовы передать ему в игре на доверие?

Параллельно камеры фиксировали микро-улыбки, а датчики — биение сердца.

То, что обнаружили цифры

  • Два минуты медитации подобия подняли ощущение близости до стати "свой-чужой".
  • Люди незаметно улыбались в унисон, как будто репетировали один и тот же жест.
  • Ритмы сердца сходились до уровня, который обычно наблюдают у пар, живущих вместе годами.
  • В гипотетическом "киш карте" количество переводимых средств росло на 30 %.

