Наш мозг ежедневно выполняет титаническую работу по фильтрации реальности: из бесконечного шума визуальных и звуковых сигналов он вычленяет лишь то, что имеет значение в данный момент. Однако этот механизм не безупречен. Исследователи из Пекинского педагогического университета, Шанхайского университета Цзяотун и Юго-Западного университета в Чунцине обнаружили, что сбои в этой системе происходят по двум принципиально разным сценариям. В одном случае мозг просто "пропускает" цель, в другом — не может вовремя захлопнуть дверь перед лишней информацией.

Механика невнимательности

Чтобы заглянуть внутрь этого процесса, ученые подвергли 29 добровольцев стресс-тесту для внимания. Испытуемым демонстрировали стремительный поток из букв и цифр, где каждый кадр сменялся всего за 100 миллисекунд. Задача была простой, но требовала предельной концентрации: заметить цветные цифры и назвать их. Ловушка заключалась в том, что среди них периодически возникали серые цифры — визуальный шум, который по форме идентичен цели, но лишен главного признака (цвета).

Анализ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) показал, что когда человек ошибается и называет серую цифру вместо цветной, в мозге происходит временной сбой. Внимание включается с опозданием всего в восемь миллисекунд, но в масштабах нейронных процессов это критический разрыв. Сигнал, который должен зафиксировать объект в рабочей памяти, ослабевает и смещается по времени. В результате след нужной цифры буквально стирается последующими кадрами, и фокус внимания падает на первую попавшуюся помеху — серую цифру.

Совсем иначе работает второй тип ошибки, когда человек называет и цветную цифру, и следующую за ней серую. Здесь внимание срабатывает вовремя: цель захвачена, сигнал зафиксирован. Однако механизм "отсева" дает сбой. Ученые заметили, что в этот момент в левой лобной доле затихают медленные тета-волны, которые в норме отвечают за жесткий контроль внимания. Доминирование левой лобной зоны над правой ослабевает, и мозг, теряя бдительность, пропускает в сознание лишний объект.

Границы контроля

Таким образом, когнитивный промах может быть как следствием "опоздания" нейронного отклика, так и результатом падения дисциплины в лобных долях. Это означает, что для безошибочного восприятия мира нам недостаточно просто "заметить" объект — нам необходимо одновременно удерживать активный фильтр, который будет отсекать всё второстепенное.

Понимание того, как тета-ритм управляет этим фильтром, открывает путь к прямой корректировке внимания. Исследователи планируют использовать неинвазивную электростимуляцию мозга, чтобы проверить, можно ли искусственно укрепить этот "затвор" внимания. Если это сработает, механизмы контроля восприятия можно будет настраивать не только в стерильных условиях лабораторий, но и в реальном мире, помогая людям с клиническими нарушениями внимания вернуть точность взаимодействия с реальностью.