Секреты вождения: почему привычка может сыграть с вами злую шутку

Современные автолюбители всё чаще отдают предпочтение автомобилям с автоматической коробкой передач (АКПП). Это удобно, особенно учитывая, что теперь можно учиться в автошколе сразу на "автомате", а не на "механике". Однако переход с МКПП на АКПП может сопровождаться ошибками, которые способны привести к неприятным последствиям. Одна из таких ошибок — использование двух ног для управления педалями.

Опасная привычка

На автомобилях с механической коробкой передач (МКПП) водители привыкают использовать обе ноги: одна работает с педалью газа, другая — с тормозом и сцеплением. Это особенно важно при торможении, когда нужно одновременно выжимать сцепление, чтобы двигатель не заглох. Однако, пересаживаясь на "автомат", многие продолжают действовать по привычке, что может привести к проблемам.

Привычка использовать обе ноги на машине с МКПП может сыграть злую шутку на "автомате”. В экстренной ситуации водитель может одновременно нажать газ и тормоз, что чревато неприятными последствиями.

Что происходит при нажатии двух педалей?

На современных автомобилях часто предусмотрена защита от одновременного нажатия газа и тормоза. В таких случаях ничего критичного не произойдет. Более того, некоторые модели даже позволяют стартовать с двух педалей, удерживая тормоз и раскручивая двигатель до высоких оборотов.

Однако на старых авто с классическим "автоматом" такая ситуация может привести к переходу коробки в аварийный режим. Это не катастрофа — проблема решается перезапуском двигателя или сбросом ошибок. Но до этого момента автомобиль теряет динамику, не реагируя на педаль газа.

Если перезапуск не помогает, можно попробовать снять клемму с аккумулятора. В крайнем случае придется обратиться в сервисный центр.

Как избежать проблем?

Переход с МКПП на АКПП требует перестройки привычек. Левая нога больше не задействуется, и важно сосредоточиться на этом. Как показывает практика, переобучение занимает всего несколько часов или пару дней активной езды.

Использование двух педалей на машине с АКПП может привести к переходу коробки в аварийный режим и потере динамики. Чтобы избежать проблем, важно правильно адаптироваться к новым условиям вождения.