План, позволяющий тренироваться чаще и отдыхать больше

Силовые тренировки остаются одним из самых эффективных способов укрепить здоровье, поддерживать тело в тонусе и добиваться эстетических целей. Однако подход к ним может сильно различаться: кто-то ограничивается парой полноценных занятий в неделю, а кто-то выстраивает план так, чтобы прорабатывать несколько групп мышц почти ежедневно. Вариант с тренировкой двух групп за одно занятие считается одним из самых продуктивных, особенно для тех, кто хочет нарастить силу и мышечную массу.

Зачем совмещать две группы мышц

Министерство здравоохранения США рекомендует укреплять все основные группы мышц — ноги, спину, пресс, грудь, плечи и руки — минимум дважды в неделю. Для большинства людей этого достаточно, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Но для тех, кто ставит перед собой более амбициозные задачи, этого объёма мало.

Учёные отмечают прямую зависимость между количеством подходов и ростом мышечной массы: чем больше объём работы, тем заметнее результат. Именно поэтому двухгрупповой сплит позволяет увеличить частоту нагрузок без ущерба для восстановления, ведь между тренировками на одну и ту же мышцу проходит от 48 до 72 часов.

Принцип построения программы

Главная идея в том, чтобы совмещать мышцы, которые естественным образом работают в паре. Например:

• грудь и трицепс — оба активно включаются во всех жимах и отжиманиях;

• спина и бицепс — вместе участвуют в тягах и подтягиваниях.

Таким образом можно тренироваться почти каждый день, а каждое движение будет более эффективным.

Пример недельного расписания

Один из популярных вариантов сплита выглядит так:

Понедельник — грудь и трицепс Вторник — спина и бицепс Среда — ноги и пресс Четверг — грудь и трицепс Пятница — спина и бицепс Суббота — ноги и пресс Воскресенье — отдых

Здесь мышцы получают нагрузку дважды в неделю, но при этом успевают полностью восстановиться.

Другой подход — делить по принципу "тянущие/толкающие" движения:

Понедельник — грудь и спина Вторник — бицепс и трицепс Среда — ноги и пресс

и так далее.

Плечи в таких схемах выделяются редко, так как они и так включаются в работу: передние и средние дельты — при жимах, задние — при тягах. Однако если цель — рельеф и объём, стоит добавить отдельные упражнения на дельтовидные мышцы.

Как подобрать нагрузку

Количество повторений и вес подбираются исходя из уровня подготовки.

• Новичкам достаточно одного подхода на 12-15 повторений с весом, который доводит мышцы до отказа. Это безопасный способ укрепить тело и набрать первые результаты.

• Более опытным спортсменам подойдут 3-6 подходов по 6-12 повторений с весом в 75-85 % от максимума.

• Для продвинутых силовиков существует режим "силовых" повторов: 1-5 раз с весом до 100 % от одноповторного максимума.

Важные правила тренировки

Чтобы тренировки были не только результативными, но и безопасными, стоит соблюдать несколько базовых принципов:

Разминка — 10 минут кардионагрузки или динамических упражнений на те же мышцы. Постепенное увеличение веса, без рывков и чрезмерного форсирования. Обязательная заминка — лёгкая активность и растяжка в конце занятия. Контроль за болевыми ощущениями: при появлении резкой боли упражнение лучше прекратить.

Двухгрупповой сплит помогает выстроить тренировки так, чтобы они были регулярными, эффективными и при этом безопасными. Такой подход особенно полезен тем, кто ставит перед собой цель увеличить мышечную массу и силу, но не хочет перегружать тело. Грамотное чередование нагрузок и отдыха делает этот метод универсальным как для опытных спортсменов, так и для тех, кто уже перерос базовый уровень.