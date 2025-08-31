Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дуэт кардио и силовой
Дуэт кардио и силовой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:30

План, позволяющий тренироваться чаще и отдыхать больше

Силовые тренировки: рекомендации Минздрава США по работе с двумя группами мышц

Силовые тренировки остаются одним из самых эффективных способов укрепить здоровье, поддерживать тело в тонусе и добиваться эстетических целей. Однако подход к ним может сильно различаться: кто-то ограничивается парой полноценных занятий в неделю, а кто-то выстраивает план так, чтобы прорабатывать несколько групп мышц почти ежедневно. Вариант с тренировкой двух групп за одно занятие считается одним из самых продуктивных, особенно для тех, кто хочет нарастить силу и мышечную массу.

Зачем совмещать две группы мышц

Министерство здравоохранения США рекомендует укреплять все основные группы мышц — ноги, спину, пресс, грудь, плечи и руки — минимум дважды в неделю. Для большинства людей этого достаточно, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Но для тех, кто ставит перед собой более амбициозные задачи, этого объёма мало.

Учёные отмечают прямую зависимость между количеством подходов и ростом мышечной массы: чем больше объём работы, тем заметнее результат. Именно поэтому двухгрупповой сплит позволяет увеличить частоту нагрузок без ущерба для восстановления, ведь между тренировками на одну и ту же мышцу проходит от 48 до 72 часов.

Принцип построения программы

Главная идея в том, чтобы совмещать мышцы, которые естественным образом работают в паре. Например:
• грудь и трицепс — оба активно включаются во всех жимах и отжиманиях;
• спина и бицепс — вместе участвуют в тягах и подтягиваниях.

Таким образом можно тренироваться почти каждый день, а каждое движение будет более эффективным.

Пример недельного расписания

Один из популярных вариантов сплита выглядит так:

  1. Понедельник — грудь и трицепс

  2. Вторник — спина и бицепс

  3. Среда — ноги и пресс

  4. Четверг — грудь и трицепс

  5. Пятница — спина и бицепс

  6. Суббота — ноги и пресс

  7. Воскресенье — отдых

Здесь мышцы получают нагрузку дважды в неделю, но при этом успевают полностью восстановиться.

Другой подход — делить по принципу "тянущие/толкающие" движения:

  1. Понедельник — грудь и спина

  2. Вторник — бицепс и трицепс

  3. Среда — ноги и пресс
    и так далее.

Плечи в таких схемах выделяются редко, так как они и так включаются в работу: передние и средние дельты — при жимах, задние — при тягах. Однако если цель — рельеф и объём, стоит добавить отдельные упражнения на дельтовидные мышцы.

Как подобрать нагрузку

Количество повторений и вес подбираются исходя из уровня подготовки.
• Новичкам достаточно одного подхода на 12-15 повторений с весом, который доводит мышцы до отказа. Это безопасный способ укрепить тело и набрать первые результаты.
• Более опытным спортсменам подойдут 3-6 подходов по 6-12 повторений с весом в 75-85 % от максимума.
• Для продвинутых силовиков существует режим "силовых" повторов: 1-5 раз с весом до 100 % от одноповторного максимума.

Важные правила тренировки

Чтобы тренировки были не только результативными, но и безопасными, стоит соблюдать несколько базовых принципов:

  1. Разминка — 10 минут кардионагрузки или динамических упражнений на те же мышцы.

  2. Постепенное увеличение веса, без рывков и чрезмерного форсирования.

  3. Обязательная заминка — лёгкая активность и растяжка в конце занятия.

  4. Контроль за болевыми ощущениями: при появлении резкой боли упражнение лучше прекратить.

Двухгрупповой сплит помогает выстроить тренировки так, чтобы они были регулярными, эффективными и при этом безопасными. Такой подход особенно полезен тем, кто ставит перед собой цель увеличить мышечную массу и силу, но не хочет перегружать тело. Грамотное чередование нагрузок и отдыха делает этот метод универсальным как для опытных спортсменов, так и для тех, кто уже перерос базовый уровень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Каролина Араухо: скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса сегодня в 17:50

Названа ошибка в прокачке пресса, которая свела ваши усилия в спортзале к нулю

Узнайте, почему скручивания без фиксации ног эффективнее для пресса, чем классический вариант. Советы по технике и варианты для продвинутых от эксперта.

Читать полностью » Морит Саммерс объяснила, какие упражнения с гантелями подходят людям с лишним весом сегодня в 17:30

Пять упражнений, которые меняют тело быстрее любых диет

Силовые тренировки подходят каждому, если правильно подобрать упражнения и модификации. Какие движения стоит освоить в первую очередь?

Читать полностью » Кардиологи: нагрудные датчики пульса точнее встроенных сенсоров тренажёров сегодня в 17:10

Тренажёры могут обмануть: опасность скрыта в показателях пульса

Датчики пульса на тренажёрах кажутся простыми, но именно они помогают понять, насколько эффективно работает ваше сердце во время тренировок.

Читать полностью » Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов сегодня в 16:50

Ваша ежедневная прогулка не работает. В чём главная ошибка большинства

Узнайте, как обычная ходьба может помочь в снижении веса. Какие факторы влияют на эффективность и как ускорить получение результата.

Читать полностью » Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет сегодня в 16:30

После 30 тело начинает предавать: эти упражнения спасают от будущих проблем

Спорт после 30 становится не просто привычкой, а способом сохранить здоровье и энергию. Узнайте, какие упражнения помогут оставаться в форме.

Читать полностью » Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Почему одинаковые цифры на гантелях и тренажёрах дают разную нагрузку? Разбираемся, как правильно считать сопротивление в силовых тренировках.

Читать полностью » Фитнес-тренер Анна Смирнова: как тренировать бицепс и трицепс на рабочем месте сегодня в 15:50

Секретное оружие продуктивности спрятано в ящике вашего стола

Сидячая работа — не помеха для тренировок. Узнайте, как оставаться в форме, не выходя из офиса. Простые упражнения с гантелями прямо за рабочим столом.

Читать полностью » Боль в рёбрах после упражнений на пресс объяснили врачи сегодня в 15:30

Рёбра сигналят после пресса: когда обычная боль превращается в тревожный симптом

Почему после тренировки на пресс может болеть грудная клетка, и как отличить обычную крепатуру от тревожного сигнала организма.

Читать полностью »

Новости
Дом

Кондиционер для белья: польза, состав и правила применения — советы эксперта химчистки
Садоводство

Редкий полив - не проблема: самополив грядок из пластиковых бутылок – ваш урожай спасен
Авто и мото

Москва, Подмосковье и Дагестан лидируют по числу нарушителей ПДД — данные МВД
Еда

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота
Садоводство

Эксперты объяснили основные приёмы повышения урожайности помидоров
Питомцы

Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта
Туризм

Исторический ансамбль Ивангорода и Нарвы включил крепости, храмы и индустриальные памятники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru