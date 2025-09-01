Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Два месяца, которые меняют тело: как тренировки стирают лишний вес

Лаура Чапман: какие упражнения помогают убрать жир и подтянуть тело

Когда человек решает всерьёз заняться снижением веса, хочется видеть результат как можно быстрее. Однако для того чтобы подтянуть живот, руки и ноги, мало лишь энтузиазма. Понадобится системный подход: регулярные тренировки и продуманное питание. Важно понимать, что за два месяца можно заложить крепкий фундамент для будущих изменений, но без терпения и дисциплины ощутимых итогов не добиться.

Можно ли худеть выборочно

Многие надеются убрать лишний вес только с определённой зоны — например, живота или бёдер. Но так называемая "локальная потеря жира" невозможна. Организм избавляется от жировых запасов постепенно и равномерно. В этом сходятся исследования, в том числе специалистов Сиднейского университета. При этом проработать конкретные группы мышц можно и нужно — это позволит укрепить тело и увеличить расход энергии в покое.

Мышечная ткань тратит на поддержание жизнедеятельности больше калорий, чем жировая. Если килограмм жира "сжигает" всего 2-3 калории в день, то мышцы в состоянии расходовать до 6 калорий на килограмм. Поэтому наращивание мышц ускоряет обмен веществ и помогает в процессе похудения.

Особенности жира на животе

В области живота откладываются два вида жира. Подкожный располагается непосредственно под кожей, а висцеральный скрыт глубже и окружает внутренние органы. Второй считается особенно опасным: его избыток повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, отмечает Harvard Health Publishing. Поэтому одними только скручиваниями или планками проблему не решить — нужен комплексный подход.

Лучший способ уменьшить жировые отложения в талии — создать дефицит калорий, совмещая кардионагрузки и силовые тренировки. Именно такое сочетание помогает снизить вес и одновременно укрепить мышцы.

Эффективные упражнения для пресса

Сертифицированный тренер Лаура Чапман предлагает несколько простых, но результативных упражнений:

  1. Планка — укрепляет корпус, мышцы живота, спину и плечи. Начинайте с 20 секунд, постепенно увеличивая время.

  2. Подъём ног — задействует нижний пресс и сгибатели бедра.

  3. Русские скручивания — развивают косые мышцы живота и мышцы кора.

  4. Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) — один из лучших способов быстро сжигать жир.

  5. Кардионагрузки — бег, плавание, ходьба или велосипед стоит включать как дополнение к силовым тренировкам.

Как проработать руки и ноги

Подкожный жир на конечностях также уходит не точечно, а вместе с общим снижением веса. Но упражнения, направленные на укрепление мышц рук и ног, позволят ускорить процесс и улучшить внешний вид. Чем больше мышечной массы, тем интенсивнее проходит тренировка и тем больше калорий сжигается.

Для рук полезны:

• жим лёжа (грудь, плечи, трицепсы);
• жим над головой (плечи и трицепсы);
• сгибания рук с гантелями;
• разгибания на трицепс;
• тяга гантели в наклоне.

Для ног подойдут:

• приседания с гантелями;
• румынская тяга;
• ягодичный мостик;
• выпады вперёд и назад.

Каждое упражнение стоит выполнять по 3-4 подхода на 12-15 повторений.

Пример недельного плана

Чтобы не теряться в разнообразии упражнений, можно использовать следующую схему:

  • Понедельник: ноги.

  • Вторник: грудь, плечи и пресс.

  • Среда: спина и бицепсы.

  • Четверг: HIIT и упражнения для пресса.

  • Пятница: ноги.

  • Суббота: грудь, плечи, трицепсы.

  • Воскресенье: отдых или лёгкое кардио.

Продолжительность тренировки — около часа. При нехватке времени можно объединять упражнения в суперсеты, выполняя их без паузы.

"Вы должны постоянно заставлять мышцы работать больше, чем они привыкли", — пояснила тренер Лаура Чапман.

По её словам, прогресс невозможен без постепенного увеличения веса и нагрузки.

Роль питания

Ни одна программа тренировок не принесёт результата без правильного рациона. Для снижения веса рекомендуется дефицит в 500-1000 калорий в сутки, что обычно приводит к потере 0,5-1 кг в неделю. Но точные цифры зависят от возраста, роста и активности, поэтому лучше уточнять их у врача или диетолога.

Важно не ограничивать себя чрезмерно. Организму нужны белки, сложные углеводы, витамины и минералы, особенно при регулярных нагрузках. Источники белка — нежирное мясо, рыба, бобовые. Стоит отдавать предпочтение цельным злакам, овощам и фруктам. Одновременно полезно сократить количество трансжиров, сахара и быстрых углеводов, но полностью исключать любимые продукты не стоит — это снижает мотивацию.

Двухмесячный план, сочетающий кардионагрузки, силовые упражнения и грамотное питание, поможет подтянуть тело и заложить основу для долгосрочного результата. Главное — не останавливаться и постепенно повышать нагрузку.

