Две собаки в доме: готовьтесь к этому сюрпризу — вот что вас ждет на самом деле

Жизнь с двумя собаками — это нескончаемое движение, эмоции и целый мир общения между питомцами. Но за яркими моментами скрываются и дополнительные обязанности. Разберём, что ждёт владельца при принятии решения о втором четвероногом друге.

Плюсы

Собаки становятся компаньонами друг для друга, меньше скучают в отсутствие хозяина и реже проявляют деструктивное поведение. Щенок быстрее учится, подражая взрослому псу, а старший получает дополнительную активность и мотивацию к играм.

Минусы

Расходы на корм, ветеринара и аксессуары увеличиваются вдвое. Появляются риски конфликтов — из-за игрушек, еды или внимания хозяина. Особенно непросто, если собаки одного пола и с сильным лидерским характером.

Советы по гармоничному содержанию

У каждой собаки должны быть свои миски, лежанки и игрушки.

При знакомстве — встречайтесь на нейтральной территории.

Во время течки у суки или активного периода у кобеля лучше изолировать собак, если они не стерилизованы.

Поддерживайте баланс внимания и поощрений для обоих.

При первых признаках серьёзных конфликтов обращайтесь к кинологу.

Две собаки в семье — это больше забот, но и больше любви. При грамотном подходе они станут не только лучшими друзьями для вас, но и надёжными партнёрами друг для друга.