После приобретения Twitter Илоном Маском пользователи социальной сети теперь не боятся потерять аккаунт, если открыто выскажут свое мнение. Люди замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями", такой тезис выдвинул ведущий подкаста телеканала FoxNews Джо Роган.
"Свобода слова - это основа функционирования демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества"
Илом Маск ранее сказал, что не потерпит видеть в Twitter "культуру отмены", то есть явление в США и Европе, когда человек подвергается осуждению в социальных и профессиональных сообществах за выражение мнения, отличного от большинства.
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