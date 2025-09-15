Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Daniel Benavides is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:40

Русский стример переписал историю Twitch: рекорд побил все ожидания

Во время финала The International 2025 по Dota 2 произошло событие, которое запомнится всем поклонникам русскоязычного Twitch. Популярный стример Александр Левин, известный под ником Nix, сумел собрать у экранов рекордное количество зрителей. Его трансляцию одновременно смотрели около 400 тысяч человек — цифра, которая превысила прежний рекорд в 370 тысяч, установленный Вячеславом Леонтьевым (Бустером).

Рекорд трансляции на Twitch

The International — главный турнир года по Dota 2, и именно финал традиционно собирает максимальное количество зрителей. В 2025 году интерес к событию был особенно высок: в Германии встретились лучшие команды мира, а в решающем матче победу одержала Team Falcons. За эту команду играет российский киберспортсмен Станислав Поторак, что также подогрело интерес аудитории из России и СНГ.

На фоне накала страстей зрители массово подключались к трансляции Nix. Пик онлайн-просмотра достиг 400 тысяч человек — рекорд для русскоязычного сегмента Twitch.

Реакция стримера

Сам Левин признался, что даже не сразу понял масштаб происходящего.

"Я всегда стримлю без счетчика зрителей, поэтому я больше сконцентрирован на игре, но спасибо огромное. Мне правда очень приятно. Я очень сильно ценю вас за это. Спасибо огромное!", — сказал Левин.

Эти слова вызвали волну поддержки в комментариях — зрители благодарили его за искренность и стабильность, ведь Левин много лет остается одним из главных лиц русскоязычного киберспортивного комьюнити.

Значение рекорда

Для Twitch подобные рекорды имеют не только символический, но и практический вес. Чем больше зрителей у трансляции, тем выше интерес рекламодателей и инвесторов. В случае с Nix рекорд подтвердил, что русскоязычный киберспорт продолжает оставаться крайне популярным, несмотря на конкуренцию со стороны международных англоязычных стримов.

Для самого стримера это тоже важный момент: такие достижения повышают его статус в киберспортивной среде и укрепляют позиции как одного из самых влиятельных русскоязычных комментаторов и аналитиков по Dota 2.

The International 2025

Турнир проходил с 4 по 14 сентября в Германии. Team Falcons, завоевавшая чемпионский титул, продемонстрировала уверенную игру на протяжении всего турнира. В составе команды есть киберспортсмены из разных стран, включая россиянина Станислава Поторака, чье имя теперь наверняка будет чаще звучать в киберспортивных новостях.

Финал турнира стал настоящим событием для миллионов фанатов по всему миру. И хотя основная трансляция велась на английском, многие зрители из России и стран СНГ предпочли смотреть матч именно у Nix, доверяя его стилю подачи и аналитике.

Сравнение стримеров-рекордсменов

Стример Рекордный онлайн Турнир/событие
Nix (Александр Левин) 400 тыс. The International 2025, финал
Buster (Вячеслав Леонтьев) 370 тыс. предыдущие турниры по Dota 2

Мифы и правда

• Миф: рекорды просмотров возможны только у англоязычных стримеров.
Правда: пример Nix доказывает, что русскоязычный сегмент тоже способен собирать сотни тысяч зрителей.

• Миф: высокий онлайн всегда гарантирует рост дохода.
Правда: доход зависит от спонсоров и монетизации, а не только от количества зрителей.

FAQ

Как выбрать стримера для просмотра The International?
Ориентируйтесь на язык трансляции и стиль подачи: кто-то предпочитает сухую аналитику, другим важна атмосфера общения.

Сколько стоит участие в The International?
Команды проходят квалификации, прямого "входного билета" нет. Затраты идут на перелеты, проживание и подготовку.

Что лучше: смотреть официальную трансляцию или у стримеров?
Официальный канал дает полную картинку, но у стримеров — личный стиль, эмоции и контакт с аудиторией.

Исторический контекст

The International проводится с 2011 года и стал первым турниром по Dota 2 с призовым фондом в миллион долларов. За эти годы событие превратилось в главный киберспортивный чемпионат мира. Русскоязычные трансляции всегда пользовались высоким спросом, а теперь они еще и ставят мировые рекорды по онлайн-просмотрам.

А что если…

А что если в будущем русскоязычный стример сумеет побить мировой рекорд Twitch, собрав миллион зрителей? Такой сценарий кажется невероятным, но именно подобные достижения развивают киберспорт и подталкивают платформу к новым форматам.

Интересные факты

  1. Первый The International в 2011 году проводился в Кёльне, а призовой фонд составил 1,6 млн долларов.

  2. Рекорд по общему призовому фонду был установлен в 2021 году — более 40 млн долларов.

  3. Русскоязычные комментаторы традиционно входят в число самых популярных на Twitch во время турниров Dota 2.

