Вампиры возвращаются: "Сумерки" снова на больших экранах

Почему культовые фильмы снова и снова возвращаются на большой экран? Ответ прост: зрители продолжают скучать по историям, которые когда-то стали частью их жизни. Именно поэтому студия Lionsgate решила вновь подарить фанатам возможность окунуться в мир Беллы и Эдварда — в октябре в кинотеатры США выходит обновлённая версия саги "Сумерки" в формате 4K.

Будут ли показы в России — пока неизвестно, но в мировом киномире уже активно обсуждают возвращение этой истории. Ведь речь идёт не просто о подростковой драме с элементами фэнтези, а о явлении, которое в своё время определило целую эпоху массовой культуры.

Книги, положившие начало феномену

"Сумеречная сага" выросла из романов американской писательницы Стефани Майер, которая в начале 2000-х представила миру историю о девушке Белле Свон и её чувствах к вампиру Эдварду Каллену. Серия включает четыре книги:

"Сумерки" (2005)

"Новолуние" (2006)

"Затмение" (2007)

"Рассвет" (2008)

Простая на первый взгляд любовная история неожиданно вылилась в огромный феномен, породив фан-клубы, бесконечные дискуссии и даже отдельную субкультуру поклонников.

От страниц к миллиардам в кино

Путь на экран оказался стремительным: первая экранизация вышла уже в 2008 году, и с этого момента началась новая глава в истории Голливуда. Всего сняли пять фильмов, завершив историю разделённым на две части "Рассветом".

Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер — актёры, которые после выхода франшизы навсегда закрепили за собой статус звёзд. Кассовые сборы всех частей превысили 3 миллиарда долларов, что сделало "Сумерки" одной из самых прибыльных молодёжных франшиз своего времени.