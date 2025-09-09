Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джош Дан
Джош Дан
© commons.wikimedia.org by Drew de F Fawkes is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:54

Звезда Disney и барабанщик Twenty One Pilots готовятся к новой роли в жизни

Звезда Disney Дебби Райан и музыкант Twenty One Pilots ждут ребёнка

Беременность актрисы Дебби Райан стала неожиданным, но радостным событием для поклонников пары, которую уже давно считают одной из самых крепких в Голливуде. Звезда сериалов Disney и барабанщик культовой группы Twenty One Pilots Джош Дан поделились личной новостью через социальные сети, вызвав бурную реакцию среди фанатов и коллег по индустрии.

Радостное известие

На своей странице Дебби опубликовала серию фотографий, где заметен её округлившийся живот. Среди снимков был и кадр с УЗИ, подтверждающий беременность. К посту актриса добавила короткий, но ёмкий комментарий:

"Дан-дан + один", — написала Дебби Райан.

Фанаты не скрывали эмоций: публикация за считанные часы набрала более двух миллионов лайков. В комментариях появилось множество поздравлений — от преданных поклонников до известных актёров и музыкантов, близких к паре.

История отношений

Знакомство Дебби и Джоша произошло ещё в 2013 году. Их роман развивался постепенно, но уже тогда поклонники видели в них особую гармонию. Через шесть лет пара узаконила отношения, сыграв свадьбу в узком кругу друзей и родных.

С тех пор супруги регулярно делятся совместными снимками, трогательными признаниями и поддерживают друг друга в творческих начинаниях. Райан продолжает сниматься в кино и сериалах, а Дан активно выступает с Twenty One Pilots, не забывая находить время для семьи.

Реакция поклонников и коллег

Объявление о скором пополнении семьи стало поводом для широкой дискуссии в фанатском сообществе. Многие отметили, что новость совпала с периодом творческого подъёма у группы, и выразили уверенность, что личное счастье вдохновит музыканта на новые проекты.

Коллеги также не остались в стороне: актёры и музыканты оставили тёплые слова под постом, подчеркнув, что новость о ребёнке — это особый этап в жизни пары.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продюсеры сегодня в 6:07

Фильм, который исцеляет: Брюннеры превратили боль семьи в поэзию

Новый мультфильм "Дети свободы" расскажет историю двух подростков на фоне Второй мировой, где дружба и тайны семьи становятся испытанием для детства.

Читать полностью » USA Today: Дуэйн Дэвис заявил о роли Пи Дидди в убийстве Тупака сегодня в 5:55

Миллион за смерть: как имя Пи Дидди вновь всплыло в деле Шакура

Новые показания обвиняемого в убийстве Тупака Шакура снова поставили имя Пи Дидди в центр скандала. Но действительно ли он был причастен?

Читать полностью » Фанаты сегодня в 4:35

Макс Колфилд оживает? Имя Эммы Майерс не сходит с уст поклонников

Фанаты настаивают, что именно Эмма Майерс должна сыграть главную роль в сериализации культовой игры. Узнайте, почему её кандидатура кажется идеальной.

Читать полностью » Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере сегодня в 3:29

Когда съёмки становятся исповедью: почему фильм "Кутюр" выбил Джоли из равновесия

Анджелина Джоли рассказала, почему новая драма "Кутюр" стала для неё особенной и чем съёмки оказались сложнее любых других проектов.

Читать полностью » Киллиан Мерфи опроверг участие в трейлере фильма сегодня в 2:25

Зрители приняли зомби за Киллиана Мерфи: ошибка, которая стала вирусной

Киллиан Мерфи отреагировал на слухи о своем появлении в "28 лет спустя". Что вызвало путаницу и какую роль актер сыграет в сиквеле?

Читать полностью » Джессика Честейн сыграет в мистическом триллере сегодня в 1:21

Голливуд готовит фильм, где Джессику Нэшвилл покажут мрачнее, чем когда-либо

Джессика Честейн сыграет загадочную героиню в мистическом триллере «Heartland», где свет софитов скрывает опасные тайны Нэшвилла.

Читать полностью » Кейт Бланшетт снимется в фильме сегодня в 0:46

Кейт Бланшетт получила роль, о которой мечтают многие: что скрывает "Сладкая тоска"

Кейт Бланшетт сыграет в драме с элементами мистики, где героиня видит тайные желания людей. Режиссёрский дебют Элис Бирч обещает стать событием.

Читать полностью » Дэвид Липман, продюсер вчера в 23:55

Шерлок Холмс возвращается в новом облике: зрителей ждёт анимационный Лондон

Американские продюсеры готовят анимационный сериал о Шерлоке Холмсе. Взрослый подход, смелый стиль и новые истории обещают удивить поклонников классики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Лебедева назвала пиво причиной накопления висцерального жира
Спорт и фитнес

Оптимальное питание и тренировки для набора сухой массы — выводы ISSN 2014 года
Еда

Хрустящий бекон для большой компании: кулинары советуют готовить его в духовке
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снизились на 6% за год — данные аналитиков
Наука и технологии

Возобновляемые источники и АЭС впервые обойдут уголь по выработке: прогноз МЭА на 2025-2026 годы
Питомцы

Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров
Садоводство

Уход за клубникой в августе-сентябре: обрезка, подкормка, защита от вредителей
Туризм

Туристы добираются к скале Чёртов Палец в Адыгее по эко-тропе и на внедорожниках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet