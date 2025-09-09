Звезда Disney и барабанщик Twenty One Pilots готовятся к новой роли в жизни

Беременность актрисы Дебби Райан стала неожиданным, но радостным событием для поклонников пары, которую уже давно считают одной из самых крепких в Голливуде. Звезда сериалов Disney и барабанщик культовой группы Twenty One Pilots Джош Дан поделились личной новостью через социальные сети, вызвав бурную реакцию среди фанатов и коллег по индустрии.

Радостное известие

На своей странице Дебби опубликовала серию фотографий, где заметен её округлившийся живот. Среди снимков был и кадр с УЗИ, подтверждающий беременность. К посту актриса добавила короткий, но ёмкий комментарий:

"Дан-дан + один", — написала Дебби Райан.

Фанаты не скрывали эмоций: публикация за считанные часы набрала более двух миллионов лайков. В комментариях появилось множество поздравлений — от преданных поклонников до известных актёров и музыкантов, близких к паре.

История отношений

Знакомство Дебби и Джоша произошло ещё в 2013 году. Их роман развивался постепенно, но уже тогда поклонники видели в них особую гармонию. Через шесть лет пара узаконила отношения, сыграв свадьбу в узком кругу друзей и родных.

С тех пор супруги регулярно делятся совместными снимками, трогательными признаниями и поддерживают друг друга в творческих начинаниях. Райан продолжает сниматься в кино и сериалах, а Дан активно выступает с Twenty One Pilots, не забывая находить время для семьи.

Реакция поклонников и коллег

Объявление о скором пополнении семьи стало поводом для широкой дискуссии в фанатском сообществе. Многие отметили, что новость совпала с периодом творческого подъёма у группы, и выразили уверенность, что личное счастье вдохновит музыканта на новые проекты.

Коллеги также не остались в стороне: актёры и музыканты оставили тёплые слова под постом, подчеркнув, что новость о ребёнке — это особый этап в жизни пары.