Мир на Украине можно было достичь ещё весной 2022 года на переговорах в Турецкой Республике, но это не нужно западным государствам. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.