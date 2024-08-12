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Творожники с морковью: отличная идея для детского завтрака, полдника или ужина
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  • Опубликована сегодня в 7:15

Вкусные, яркие и полезные: готовим сладкие творожники с морковью

Творожники с морковью: отличная идея для детского завтрака, полдника или ужина

Творожники с морковью — это вкусный и полезный завтрак, который легко приготовить. В этом рецепте используются простые и полезные продукты: творог, морковь, сыр, мука, сахар, манная крупа, сливочное и подсолнечное масло, а также сметана.

Ингредиенты:

  • 400 г творога,
  • 1 морковь,
  • 1 яблоко,
  • 3 ст. л. муки,
  • 1 яйцо,
  • 1 ст. л. сахара,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. Морковь натирается на мелкой тёрке и обжаривается на сливочном масле.
  2. Затем к моркови добавляется манная крупа, и всё вместе обжаривается ещё минуту. После этого смесь остужается.
  3. Творог, сахар и яйцо взбиваются до получения однородной массы. Затем творожная масса соединяется с морковной и тщательно перемешивается.
  4. Сыр натирается на мелкой тёрке и смешивается с тестом. Затем добавляется мука, и всё замешивается.
  5. Стол посыпается мукой, и из теста формируются лепёшки. Их можно разрезать на треугольники.
  6. Творожники обжариваются на подсолнечном масле с обеих сторон. Подавать их следует со сметаной.

Фото: commons.wikimedia.org/ Cherubic (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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