Творожники с морковью — это вкусный и полезный завтрак, который легко приготовить. В этом рецепте используются простые и полезные продукты: творог, морковь, сыр, мука, сахар, манная крупа, сливочное и подсолнечное масло, а также сметана.
Ингредиенты:
- 400 г творога,
- 1 морковь,
- 1 яблоко,
- 3 ст. л. муки,
- 1 яйцо,
- 1 ст. л. сахара,
- 1 ст. л. растительного масла,
- щепотка соли.
Приготовление
- Морковь натирается на мелкой тёрке и обжаривается на сливочном масле.
- Затем к моркови добавляется манная крупа, и всё вместе обжаривается ещё минуту. После этого смесь остужается.
- Творог, сахар и яйцо взбиваются до получения однородной массы. Затем творожная масса соединяется с морковной и тщательно перемешивается.
- Сыр натирается на мелкой тёрке и смешивается с тестом. Затем добавляется мука, и всё замешивается.
- Стол посыпается мукой, и из теста формируются лепёшки. Их можно разрезать на треугольники.
- Творожники обжариваются на подсолнечном масле с обеих сторон. Подавать их следует со сметаной.
Фото: commons.wikimedia.org/ Cherubic (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС
Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.
Вулин: мир на Украине мог быть достигнут ещё в Стамбуле, но он не нужен Западу
Мир на Украине можно было достичь ещё весной 2022 года на переговорах в Турецкой Республике, но это не нужно западным государствам. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов
Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.