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Творожная запеканка Зебра
Творожная запеканка Зебра
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:59

На разрезе полосы, а на столе обычный творог: как готовят запеканку с шоколадным узором

Творожная запеканка в виде зебры представляет собой десерт, где визуальный рисунок неотделим от вкусового восприятия: светлые слои сохраняют мягкость творожной основы, тогда как шоколадные добавляют насыщенную ноту какао. Отсутствие отдельного коржа и крема делает эту выпечку универсальной — она уместна как для плотного завтрака, так и для завершения вечернего чаепития. Конструкция блюда строится на контрасте текстур и цветов, достигаемом простым чередованием двух масс теста.

Основа и подготовка ингредиентов

Для создания основы используется 600 граммов творога жирностью 9%. Важно обеспечить отсутствие свободной сыворотки: излишне влажный продукт следует предварительно откинуть на сито, а уже после стекания жидкости отмерить нужные 600 г. Если творог зернистый, его необходимо пробить блендером вместе со 100 г натурального йогурта без сахара до получения однородной массы. Однородный творог можно использовать сразу. В качестве замены йогурту допустимо применить 100 г сметаны жирностью 10-15%, что придаст вкусу легкую сливочность, однако питьевой сладкий йогурт для этой цели не подходит.

Остальные ингредиенты включают 120 г сахара, 4 крупных яйца категории С0, 60 г кукурузного крахмала, 30 г какао-порошка, 20 г пшеничной муки, 1 пакетик ванильного сахара, 0,5 г разрыхлителя, а также растительное масло для смазывания формы и мяту для украшения.

Процесс приготовления

  1. Замес светлой массы. Духовку разогревают до 180 °C (режим "верх-низ"). В большой миске соединяют яйца, сахар и ванильный сахар, взбивая миксером до посветления и увеличения объема (около 5-7 минут). В эту массу добавляют подготовленный творог со йогуртом и просеянный кукурузный крахмал. Смесь аккуратно перемешивают на низкой скорости до объединения продуктов, не добиваясь дополнительного воздушного объема.
  2. Разделение на два вида теста. Готовую основу делят на две равные части (в идеале по весу). В одну часть вмешивают 30 г просеянного какао. Во вторую часть добавляют 20 г муки, смешанной с ½ ч. л. разрыхлителя, также предварительно просеянной. Разрыхлитель добавляется исключительно в светлую часть рецепта. Консистенция обеих масс должна быть однородной и текучей. Если шоколадная часть получилась заметно гуще, в нее можно добавить 5-15 мл воды небольшими порциями, перемешивая после каждого добавления, чтобы выровнять густоту.
  3. Формовка и выпекание. Дно круглой формы диаметром 20 см с бортами не менее 6 см застилают пергаментом, стенки смазывают 1 ч. л. растительного масла. Тесто выкладывают в центр формы, чередуя по 2 ст. л. светлой и шоколадной массы. Слои не размазывают, они должны растекаться под собственным весом. Выпекают на среднем уровне при 180 °C в течение 45-50 минут. Первые 30 минут дверцу духовки не открывают. Готовность проверяют шпажкой: она может выходить с влажными крошками, но без жидкой массы, либо по температуре в центре — не ниже 71 °C.
  4. Остывание и подача. После выпечки запеканку остужают в форме на решётке до тёплого состояния (40-60 минут), затем полностью охлаждают в холодильнике. Для ровного среза рекомендуется выдержать десерт в холодильнике 2-3 часа или до следующего утра. Нарезают острым ножом, протирая его между нарезками. При желании подают с листиками мяты.

Варианты подачи и адаптации

  • Мраморный эффект: вместо классических колец можно выкладывать светлое и шоколадное тесто пятнами и провести по поверхности 3-4 широкими петлями шпажки, создавая свободный мраморный рисунок.
  • Порционные мини-зебры: тесто распределяют в 10-12 жаропрочных формочках объемом 150 мл (не более чем на 2/3), выпекая при 170 °C 25-35 минут.
  • Фруктовый соус: для дополнения вкуса можно приготовить соус из 150 г малины или вишни, 15 г сахара и 1 ст. л. воды, проварив ягоды 3-5 минут. Подавать охлажденным отдельно.
  • Цитрусовый акцент: в светлую часть до выпечки можно добавить 1 ч. л. мелко натертой апельсиновой цедры (без белого слоя) для контраста с какао.

Готовое изделие хранят в холодильнике при температуре не выше +4 °C под крышкой до 3 суток. Творожная запеканка отличается высокой белковой ценностью (31% от состава) и умеренной калорийностью — около 198 ккал на 100 г готового продукта.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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