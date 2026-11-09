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творожное печенье
творожное печенье
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Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:11

Печенье из бабушкиной тетради снова на столе: творожные конвертики скрывают важную хитрость

Творожные конвертики с сахаром — выпечка, чья история уходит корнями в советскую кулинарию, но которая не утратила актуальности благодаря простоте состава и выразительной текстуре. В разных регионах это печенье называют "гусиными лапками" или "заячьими ушками", однако суть изделия остается неизменной: основа теста формируется за счет связующего действия творога, сливочного масла и сахарного песка. Именно этот трио компонентов задает характер будущего печенья, а финальная посыпка из крупных кристаллов сахара, возможно, с добавлением корицы, обеспечивает тот самый хруст, который отличает этот десерт от более мягких сортов выпечки.

Особенности теста и подготовка

Ключевым этапом в приготовлении является не столько вымешивание, сколько охлаждение. Тесто для конвертиков относится к тем, которое требует отдыха: после формирования ком и заворачивания в пищевую пленку ему необходимо провести в холодильнике как минимум один час, а лучше оставить на ночь. Эта выдержка позволяет жирам распределиться равномерно, а муке полностью впитать влагу из творога, что делает раскатку более предсказуемой, а слои — более отчетливыми. Использование качественных продуктов здесь критично: именно сливочное масло придает тесту пластичность и способствует формированию слоистой структуры, в то время как маргарин, который часто использовался в предыдущие десятилетия, дает более плотный и менее ароматный результат.

В классическом варианте рецепта отсутствуют яйца, что делает тесто легким и не перегруженным. Однако, если требуется более эластичная масса, легко поддающаяся работе, можно добавить одно целое яйцо или желток. Это изменение структуры теста позволяет более уверенно раскатывать пласт до необходимой толщины — 3-4 мм, — что является обязательным условием для получения тонких, хрустящих стенок конвекта.

Ингредиенты на 10 порций

  • Творог 9% (полужирный): 500 г
  • Масло сливочное: 180 г
  • Сахар-песок: 140 г
  • Мука пшеничная: 400 г
  • Соль: 5 г
  • Разрыхлитель теста: 10 г
  • Сахар ванильный: 5 г
  • Для посыпки: сахар-песок и молотая корица по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Замешивание основы: В чашу миксера или блендера поместите нарезанное кусочками сливочное масло и сахар-песок (140 г). Взбейте массу до состояния однородной кремовой пасты. Постепенно, порциями, всыпайте просеянную муку (400 г), продолжая перемешивать на низкой скорости. Просеивание муки не только насыщает кислородом, но и помогает избежать комков, делая структуру выпечки более воздушной.
  2. Введение творога: Добавьте в масляно-мучную смесь творог (500 г), разрыхлитель (10 г), ванильный сахар (5 г) и соль (5 г). Аккуратно перемешайте до объединения ингредиентов. Важно не переусердствовать с вымешиванием: достаточно 3 минут работы миксера, чтобы не активировать глютен слишком сильно и сохранить нежность текстуры.
  3. Охлаждение: Соберите тесто в шар, плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час (или на ночь). Это время необходимо для стабилизации жиров и увлажнения муки.
  4. Формирование изделий: Достаньте тесто, раскатайте на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 3-4 мм. С помощью круглой выемки или стакана вырежьте кружочки. Густо посыпьте их сахаром, при желании добавив щепотку молотой корицы. Каждый круг сложите пополам, затем еще раз пополам, чтобы получить фигуру, напоминающую конверт. Сверху также посыпьте сахаром для создания хрустящей карамелизowanej корки.
  5. Выпекание: Разложите сформованные конвертики на противне, застеленном пергаментной бумагой. Для лучшей фиксации посыпки можно слегка прижать их вилкой. Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Время выпечки — 15-20 минут.

Питательная ценность и подача

Одна порция (около 10 штук) содержит в среднем 411,26 ккал, включая 12,13 г белков, 19,84 г жиров и 46,16 г углеводов. Такое соотношение делает печенье насыщенным источником энергии, при этом сохраняя баланс между сладостью и сливочной нотой. Подают творожные конвертики в теплом или остывшем виде, они хорошо сочетаются с крепким черным чаем, где танины напитка смягчают сладость карамелизированного сахара, или с кофе, подчеркивая ореховые тона масла.

Данный рецепт отличается гибкостью: помимо стандартной посыпки, можно экспериментировать с ароматом, заменяя часть сахара ванильным или добавляя цедру цитрусовых в тесто. Однако основная привлекательность печенья "конвертики" заключается в его аутентичной простоте и той особенной хрустяще-нежной текстуре, которая достижима только при строгом соблюдении баланса между жиром, влагой из творога и воздухом, вносимым разрыхлителем.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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