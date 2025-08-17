Как я выбрал идеальный размер телевизора для гостиной и избавился от боли глаз

Покупка телевизора часто начинается с желания "побольше", но не всегда это даёт лучший результат. Я убедился на собственном опыте, что слишком большой экран в небольшой комнате может утомлять глаза, а слишком маленький — лишать эффекта погружения.

Как я рассчитывал

Использовал простое правило: расстояние до экрана (в метрах) x 25 = рекомендуемая диагональ в дюймах для Full HD, или x 39 — для 4K.

Примеры, которые проверил лично:

2 м до дивана — комфортно 50-55" в 4K.

2,5-3 м — 65-75" в 4K.

Более 3,5 м — можно брать 85"+.

Мой первый промах

Я взял 65" при расстоянии всего 1,8 м — эффект был как на первом ряду в кинотеатре. Через неделю понял, что глаза устают, и обменял на 55".

Главный вывод

Оптимальная диагональ — та, при которой взгляд охватывает весь экран без движения головы. Лучше выбрать чуть меньше, чем "влезет" по стене, но сохранить комфорт.

Бонус совет

Если планируете переход на 4K или 8K, можно брать экран чуть больше, чем для Full HD, — детализация позволит смотреть ближе без дискомфорта.