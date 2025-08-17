Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телевизор
Телевизор
© commons.wikimedia.org by Stephan Legachev is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:38

Во всём виновата шея: почему я снял телевизор со стены спустя неделю и поставил на тумбу

Почему важно правильно выбрать высоту установки телевизора

Изначально я повесил телевизор высоко, "чтобы было стильно" и не мешало мебели. Но через неделю начал замечать, что шея постоянно напряжена, а после фильмов появлялась ноющая боль.

Почему это случилось

Слишком высокая установка заставляет смотреть вверх, что приводит к перенапряжению мышц шеи и плеч. Особенно это заметно при длительном просмотре фильмов или игр.

Как я исправил ситуацию

  • Опустил телевизор так, чтобы центр экрана был на уровне глаз сидя — примерно 100-110 см от пола.
  • Установил поворотный кронштейн, чтобы можно было подстраивать угол под положение на диване или кресле.

Результат

Сразу стало комфортнее. Шея перестала болеть, а смотреть фильмы и сериалы можно часами без усталости.

Совет тем, кто планирует установку

Красота важна, но эргономика — важнее. Даже если дизайн "просит" повесить выше, лучше выбрать комфортную высоту или компенсировать её наклонным кронштейном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнерские решения для стильной и практичной ванной комнаты сегодня в 1:04

Как пара приёмов превращает обычную ванную в уютное пространство

Несколько стильных дизайнерских приёмов, которые превратят даже простую ванную в уютное и эффектное пространство без ущерба для практичности.

Читать полностью » Опрос: 31% россиян готовы сэкономить на своей комнате ради детской сегодня в 0:02

На что готовы пойти родители ради детской комнаты

Опрос показал, что треть россиян готова экономить на обустройстве своей комнаты, чтобы сделать детскую максимально уютной и комфортной.

Читать полностью » Бумага мешает циркуляции воздуха и увеличивает время приготовления в аэрогриле вчера в 23:18

Обычная привычка хозяйки мешает работе аэрогриля — и еда выходит хуже

Узнайте, как правильно использовать бумагу для выпечки в аэрогриле, чтобы не ухудшить вкус ваших любимых тостов.

Читать полностью » Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды вчера в 22:23

Водный камень разрушает сантехнику быстрее, чем кажется: как остановить проблему

Устали от отложений в унитазе? Лимонная кислота поможет быстро и эффективно избавиться от налета.

Читать полностью » Эксперты предупредили: кипяток разрушает ПВХ-трубы и вызывает утечки вчера в 21:44

Кипяток — друг чистоты, но враг труб: к чему приводит невинное действие

Слив кипятка в раковину может быть опасным для сантехники. Узнайте, как высокие температуры влияют на трубы и что делать вместо этого.

Читать полностью » Лаванда сбивает пауков с маршрута и мешает им искать убежище вчера в 20:21

Пауки терпеть не могут эти три запаха — ваш дом станет для них запретной зоной

Устали от пауков в доме? Мы раскроем три магических аромата, которые заставят их избегать вашего жилья как огня.

Читать полностью » Какие стиральные порошки не подходят для детей — выводы Росконтроля и Роспотребнадзора вчера в 18:57

Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество

Как "детский" порошок может вызвать аллергию, зачем его тестируют на сперматозоидах и почему Dosia оказалась безопаснее Ariel? Читайте результаты независимой экспертизы.

Читать полностью » Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов вчера в 18:42

Чем чище кажется дом, тем опаснее его детали: грязь любит порядок

От зубной щётки до кошелька — где в квартире живёт инфекция, которую вы не видите? Разбираем опасные мелочи, которые легко исправить, если знать, куда смотреть.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: собаки узнают себя по запаху, но не по зеркальному отражению
ДФО

Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска
Дом

Рекомендации по выбору размера телевизора, на которые я не обращал внимание
Красота и здоровье

Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома
Наука и технологии

Раскрыта тайна: что скрывает загадочный радиосигнал из глубин космоса
Туризм

Страховка авиабилета: пустая трата денег или реальная защита
Еда

Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет
Красота и здоровье

Кардиолог Вахляев предупредил о нетипичных симптомах инфаркта миокарда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru