Во всём виновата шея: почему я снял телевизор со стены спустя неделю и поставил на тумбу

Изначально я повесил телевизор высоко, "чтобы было стильно" и не мешало мебели. Но через неделю начал замечать, что шея постоянно напряжена, а после фильмов появлялась ноющая боль.

Почему это случилось

Слишком высокая установка заставляет смотреть вверх, что приводит к перенапряжению мышц шеи и плеч. Особенно это заметно при длительном просмотре фильмов или игр.

Как я исправил ситуацию

Опустил телевизор так, чтобы центр экрана был на уровне глаз сидя — примерно 100-110 см от пола.

Установил поворотный кронштейн, чтобы можно было подстраивать угол под положение на диване или кресле.

Результат

Сразу стало комфортнее. Шея перестала болеть, а смотреть фильмы и сериалы можно часами без усталости.

Совет тем, кто планирует установку

Красота важна, но эргономика — важнее. Даже если дизайн "просит" повесить выше, лучше выбрать комфортную высоту или компенсировать её наклонным кронштейном.