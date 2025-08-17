Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
телевизор на кронштейне
телевизор на кронштейне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:43

Почему поворотный кронштейн оказался лучшим вариатном установки телевизора

Как выбрать кронштейн для телевизора: фиксированный или поворотный

Кронштейн определяет не только то, как будет выглядеть телевизор на стене, но и насколько удобно им пользоваться. От него зависит угол обзора, эргономика и даже безопасность.

Фиксированный кронштейн

Плюсы: минимальное расстояние от стены, простая установка, низкая цена.
Минусы: экран всегда в одном положении, невозможно повернуть или наклонить.

Подходит, если телевизор всегда смотрят с одного места и важно, чтобы он выглядел как "картина" на стене.

Поворотный (или наклонно-поворотный) кронштейн

Плюсы: можно регулировать угол обзора, поворачивать к дивану, креслу или кухне.
Минусы: чуть больше вынос от стены, сложнее монтаж, выше цена.

Подходит, если в комнате несколько точек просмотра или телевизор высоко.
Личный опыт

Сначала я установил фиксированный кронштейн "для красоты", но быстро понял, что при вечерних просмотрах под углом картинка выглядит хуже. Заменил на поворотный — и получил гибкость в любом сценарии.

Итог

Выбор зависит от того, где стоит мебель и как вы смотрите ТВ. Если важна эстетика и минимализм — фиксированный; если комфорт и вариативность — поворотный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, какие ошибки в интерьере мешают гармонии дома сегодня в 3:11

Пять вещей в доме, которые крадут энергию и мешают удаче

Даже красивый интерьер может стать источником невезения. Разбираем пять ошибок в обустройстве дома, которые блокируют энергию и мешают гармонии.

Читать полностью » Дизайнеры назвали пять ошибок при расстановке мебели в доме сегодня в 2:08

Почему дорогой ремонт не спасёт при неправильной планировке

Даже стильная мебель может испортить интерьер, если поставить её неправильно. Разбираем пять частых ошибок и даём советы, как их избежать.

Читать полностью » Дизайнерские решения для стильной и практичной ванной комнаты сегодня в 1:04

Как пара приёмов превращает обычную ванную в уютное пространство

Несколько стильных дизайнерских приёмов, которые превратят даже простую ванную в уютное и эффектное пространство без ущерба для практичности.

Читать полностью » Опрос: 31% россиян готовы сэкономить на своей комнате ради детской сегодня в 0:02

На что готовы пойти родители ради детской комнаты

Опрос показал, что треть россиян готова экономить на обустройстве своей комнаты, чтобы сделать детскую максимально уютной и комфортной.

Читать полностью » Бумага мешает циркуляции воздуха и увеличивает время приготовления в аэрогриле вчера в 23:18

Обычная привычка хозяйки мешает работе аэрогриля — и еда выходит хуже

Узнайте, как правильно использовать бумагу для выпечки в аэрогриле, чтобы не ухудшить вкус ваших любимых тостов.

Читать полностью » Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды вчера в 22:23

Водный камень разрушает сантехнику быстрее, чем кажется: как остановить проблему

Устали от отложений в унитазе? Лимонная кислота поможет быстро и эффективно избавиться от налета.

Читать полностью » Эксперты предупредили: кипяток разрушает ПВХ-трубы и вызывает утечки вчера в 21:44

Кипяток — друг чистоты, но враг труб: к чему приводит невинное действие

Слив кипятка в раковину может быть опасным для сантехники. Узнайте, как высокие температуры влияют на трубы и что делать вместо этого.

Читать полностью » Лаванда сбивает пауков с маршрута и мешает им искать убежище вчера в 20:21

Пауки терпеть не могут эти три запаха — ваш дом станет для них запретной зоной

Устали от пауков в доме? Мы раскроем три магических аромата, которые заставят их избегать вашего жилья как огня.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
Садоводство

Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов
Красота и здоровье

Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование
Еда

Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком
Авто и мото

Новые правила для водителей и штрафы за нарушение при встрече со спецтранспортом и перевозке детей
Садоводство

Мини-газон в контейнерах набирает популярность среди дачников Амурской области
Питомцы

Французский бульдог: особенности ухода, питания и содержания по данным РКФ
Садоводство

В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru