Почему поворотный кронштейн оказался лучшим вариатном установки телевизора

Кронштейн определяет не только то, как будет выглядеть телевизор на стене, но и насколько удобно им пользоваться. От него зависит угол обзора, эргономика и даже безопасность.

Фиксированный кронштейн

Плюсы: минимальное расстояние от стены, простая установка, низкая цена.

Минусы: экран всегда в одном положении, невозможно повернуть или наклонить.

Подходит, если телевизор всегда смотрят с одного места и важно, чтобы он выглядел как "картина" на стене.

Поворотный (или наклонно-поворотный) кронштейн

Плюсы: можно регулировать угол обзора, поворачивать к дивану, креслу или кухне.

Минусы: чуть больше вынос от стены, сложнее монтаж, выше цена.

Подходит, если в комнате несколько точек просмотра или телевизор высоко.

Личный опыт

Сначала я установил фиксированный кронштейн "для красоты", но быстро понял, что при вечерних просмотрах под углом картинка выглядит хуже. Заменил на поворотный — и получил гибкость в любом сценарии.

Итог

Выбор зависит от того, где стоит мебель и как вы смотрите ТВ. Если важна эстетика и минимализм — фиксированный; если комфорт и вариативность — поворотный.