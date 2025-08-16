Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi

Современные телевизоры оснащены встроенными модулями Wi-Fi, и кажется, что кабель уже не нужен. Но в некоторых сценариях проводное подключение даёт ощутимое преимущество в скорости, стабильности и качестве сигнала.

Стабильность и скорость

Кабельное соединение (Ethernet) обеспечивает постоянную скорость передачи данных, не зависящую от помех и загруженности сети. Это особенно важно при просмотре видео в 4K или 8K, где нужны стабильные 20-50 Мбит/с без скачков.

Минимум задержек

Провод даёт меньшую задержку сигнала, что заметно при потоковых играх через облачные сервисы или просмотре спортивных трансляций в реальном времени.

Защита от перегрузок Wi-Fi

Если в доме несколько устройств, активно использующих беспроводную сеть, телевизор, подключённый по кабелю, не будет страдать от просадок скорости.

Простая реализация

Кабель можно аккуратно проложить вдоль плинтуса, в кабель-канале или за мебелью, вписав его в интерьер. Один раз подключив телевизор, можно надолго забыть о проблемах с буферизацией.

Личный опыт

После перехода на проводное подключение у меня исчезли подтормаживания Netflix и YouTube в вечернее время. Теперь даже тяжёлые фильмы загружаются моментально, а качество картинки не падает.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры сегодня в 5:45

Как превратить аквариум в изюминку интерьера, а не просто ящик

Как установить аквариум или террариум так, чтобы он стал частью интерьера, а не выглядел как случайный предмет мебели.

Читать полностью » Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй сегодня в 4:10

Ваш потолок грязнее, чем вы думаете! Вот как почистить его за 5 минут без лестницы

Пыль на потолке опаснее, чем кажется. Рассказываем, как убрать её без лестницы и лишних усилий, используя всего пару простых вещей.

Читать полностью » Простой способ очистки сковород и кастрюль без химии сегодня в 3:16

Забудьте про скребки! Вот что удалит нагар за пару часов

Пригорела еда? Есть способ отмыть сковороду без усилий и химии. Простое средство, которое наверняка уже есть на вашей кухне, сделает всё за вас.

Читать полностью » Неподходящие места для хранения вещей в доме сегодня в 2:12

5 мест в доме, где хранить вещи категорически нельзя

Эти привычные места для хранения портят интерьер и вещи. Разбираем, где лучше не держать одежду, технику и мелочи, чтобы избежать беспорядка.

Читать полностью » Пять рабочих способов сохранить ванную в порядке сегодня в 1:17

Чистая ванная без многочасовой уборки — вот как это делают профессионалы

Чистая ванная без многочасовой возни — реальность. Пошаговая схема и простые средства помогут справиться с налетом, плесенью и запахами.

Читать полностью » Разновидности каминов и их особенности для интерьера сегодня в 0:14

Камин в квартире? Да, теперь это реально — и без лишних хлопот

Камин — это не только тепло и уют, но и стильный элемент интерьера. Разбираемся, как выбрать подходящую модель и установить её без лишних проблем.

Читать полностью » Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках вчера в 23:32

Пыль возвращается через день? Это решается одной простой салфеткой

Сушильные салфетки не только снимают статическое электричество с тканей, но и защищают от пыли твердые поверхности, такие как жалюзи и подоконники.

Читать полностью » Фольга помогает удалить налёт и ржавчину в унитазе без агрессивной химии вчера в 22:25

Унитаз сияет без усилий: вот ваш секретный инструмент в борьбе за чистоту

Устали от химии в уборке? Попробуйте фольгу! Это экономный и экологичный способ очистить унитаз от налета и ржавчины.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Последняя подкормка роз в августе-сентябре должна быть без азота — агрономы
Еда

Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Еда

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
Садоводство

Эксперты советуют не использовать инсектициды на цветущих растениях для защиты пчёл и бабочек
ДФО

Топ-5 направлений для осеннего отдыха: цены, погода, впечатления
Красота и здоровье

Вирус Чикунгунья: как защититься от тропической болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru