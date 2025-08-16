Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Современные телевизоры оснащены встроенными модулями Wi-Fi, и кажется, что кабель уже не нужен. Но в некоторых сценариях проводное подключение даёт ощутимое преимущество в скорости, стабильности и качестве сигнала.

Стабильность и скорость

Кабельное соединение (Ethernet) обеспечивает постоянную скорость передачи данных, не зависящую от помех и загруженности сети. Это особенно важно при просмотре видео в 4K или 8K, где нужны стабильные 20-50 Мбит/с без скачков.

Минимум задержек

Провод даёт меньшую задержку сигнала, что заметно при потоковых играх через облачные сервисы или просмотре спортивных трансляций в реальном времени.

Защита от перегрузок Wi-Fi

Если в доме несколько устройств, активно использующих беспроводную сеть, телевизор, подключённый по кабелю, не будет страдать от просадок скорости.

Простая реализация

Кабель можно аккуратно проложить вдоль плинтуса, в кабель-канале или за мебелью, вписав его в интерьер. Один раз подключив телевизор, можно надолго забыть о проблемах с буферизацией.

Личный опыт

После перехода на проводное подключение у меня исчезли подтормаживания Netflix и YouTube в вечернее время. Теперь даже тяжёлые фильмы загружаются моментально, а качество картинки не падает.