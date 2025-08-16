Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телевизор
Телевизор
© commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами

Даже самый дорогой телевизор теряет эффект, если от него тянутся кабели. Правильный кабель-менеджмент позволяет сохранить эстетику комнаты и избежать беспорядка.

Варианты прокладки кабеля

  • Кабель-каналы — пластиковые или алюминиевые короба, которые можно покрасить в цвет стены.
  • Плинтусы с кабельным каналом — идеально для горизонтальной прокладки по периметру комнаты.
  • Встроенные розетки за телевизором — прячут питание и интернет прямо в стене.
  • Гибкие декоративные гофры — подходят для временных решений.

Монтаж в стену

Если есть возможность, кабель можно спрятать в штробу и закрыть декоративной панелью или гипсокартоном. Это даёт максимально «чистый» вид, но требует ремонта.

Сочетание с мебелью

Часто кабели можно провести за шкафами, ТВ-тумбами или полками. Такой способ подходит, если телевизор стоит на подставке, а не подвешен на стене.

Личный совет

Перед началом работ стоит измерить длину кабеля с запасом и заранее продумать маршрут — это сэкономит время и избавит от лишних соединений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мини-аквариум на рабочем столе: преимущества и недостатки сегодня в 6:00

Как маленький аквариум может улучшить ваш рабочий стол

Плюсы и минусы установки мини-аквариума на рабочем столе: влияние на интерьер и атмосферу.

Читать полностью » Как выбрать аквариум или террариум для интерьера квартиры сегодня в 5:45

Как превратить аквариум в изюминку интерьера, а не просто ящик

Как установить аквариум или террариум так, чтобы он стал частью интерьера, а не выглядел как случайный предмет мебели.

Читать полностью » Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй сегодня в 4:10

Ваш потолок грязнее, чем вы думаете! Вот как почистить его за 5 минут без лестницы

Пыль на потолке опаснее, чем кажется. Рассказываем, как убрать её без лестницы и лишних усилий, используя всего пару простых вещей.

Читать полностью » Простой способ очистки сковород и кастрюль без химии сегодня в 3:16

Забудьте про скребки! Вот что удалит нагар за пару часов

Пригорела еда? Есть способ отмыть сковороду без усилий и химии. Простое средство, которое наверняка уже есть на вашей кухне, сделает всё за вас.

Читать полностью » Неподходящие места для хранения вещей в доме сегодня в 2:12

5 мест в доме, где хранить вещи категорически нельзя

Эти привычные места для хранения портят интерьер и вещи. Разбираем, где лучше не держать одежду, технику и мелочи, чтобы избежать беспорядка.

Читать полностью » Пять рабочих способов сохранить ванную в порядке сегодня в 1:17

Чистая ванная без многочасовой уборки — вот как это делают профессионалы

Чистая ванная без многочасовой возни — реальность. Пошаговая схема и простые средства помогут справиться с налетом, плесенью и запахами.

Читать полностью » Разновидности каминов и их особенности для интерьера сегодня в 0:14

Камин в квартире? Да, теперь это реально — и без лишних хлопот

Камин — это не только тепло и уют, но и стильный элемент интерьера. Разбираемся, как выбрать подходящую модель и установить её без лишних проблем.

Читать полностью » Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках вчера в 23:32

Пыль возвращается через день? Это решается одной простой салфеткой

Сушильные салфетки не только снимают статическое электричество с тканей, но и защищают от пыли твердые поверхности, такие как жалюзи и подоконники.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов
Еда

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе
Спорт и фитнес

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru