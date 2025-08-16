Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно
Даже самый дорогой телевизор теряет эффект, если от него тянутся кабели. Правильный кабель-менеджмент позволяет сохранить эстетику комнаты и избежать беспорядка.
Варианты прокладки кабеля
- Кабель-каналы — пластиковые или алюминиевые короба, которые можно покрасить в цвет стены.
- Плинтусы с кабельным каналом — идеально для горизонтальной прокладки по периметру комнаты.
- Встроенные розетки за телевизором — прячут питание и интернет прямо в стене.
- Гибкие декоративные гофры — подходят для временных решений.
Монтаж в стену
Если есть возможность, кабель можно спрятать в штробу и закрыть декоративной панелью или гипсокартоном. Это даёт максимально «чистый» вид, но требует ремонта.
Сочетание с мебелью
Часто кабели можно провести за шкафами, ТВ-тумбами или полками. Такой способ подходит, если телевизор стоит на подставке, а не подвешен на стене.
Личный совет
Перед началом работ стоит измерить длину кабеля с запасом и заранее продумать маршрут — это сэкономит время и избавит от лишних соединений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru